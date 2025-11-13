Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

Arthur Vermeeren maakt indruk sinds zijn komst naar Olympique Marseille. De middenvelder wordt door Thierry Siquet beoordeeld op zijn ontwikkeling en mogelijke rol binnen de Franse ploeg.

Eerste maanden bij Marseille

Vermeeren arriveerde afgelopen zomer in Marseille en kreeg al snel speelminuten bij zijn nieuwe club. Zijn optreden tegen Brest leverde positieve reacties op. Met zijn spel in één tijd, loopacties en balveroveringen liet hij zich meteen opmerken. De trainer gebruikt hem nog met mate, maar de indruk die hij nalaat is sterk.

Onze landgenoot beleefde eerder al een periode bij de Rode Duivels. Hij werd geselecteerd voor het EK 2024 en verzamelde in totaal zes caps. Nadien kende hij een mindere fase, waarna hij opnieuw aansluiting vond bij de Jonge Duivels.

Siquet over Vermeeren

Thierry Siquet, verantwoordelijk voor de jeugdopleiding in Franstalig België en voormalig coach van de U19, begeleidde Vermeeren in zijn jonge jaren. “Arthur is teruggevallen nadat hij bijna twee jaar bij de A-ploeg zat. Hij kende een periode die minder liep, dit kan een boost voor hem zijn”, klinkt het in La Provence.

Siquet benadrukt dat Vermeeren met een duidelijke bedoeling naar het EK mee mocht. “Toen hij geselecteerd werd voor het EK 2024 was dat niet om te starten, maar om te observeren en te leren, eventueel enkele wedstrijden mee te doen.”

De analist wijst erop dat Vermeeren al op jonge leeftijd een sleutelrol vervulde bij Antwerp. Hij werd destijds zelfs doorgeschoven naar de U19 voor de kwalificaties van het EK. Die ervaring gaf hem de kans om zich sneller te ontwikkelen en zich te meten met oudere leeftijdsgroepen. Nu hopen dat hij slaagt in Marseille en weer de stap naar de Rode Duivels kan zetten.

