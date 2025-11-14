Club Brugge zit absoluut niet stil: spektakelrijke hereniging met Carl Hoefkens, overtuigt Vetlesen Hayen?

Club Brugge zit absoluut niet stil: spektakelrijke hereniging met Carl Hoefkens, overtuigt Vetlesen Hayen?
Foto: © photonews

Club Brugge zit absoluut niet stil tijdens de interlandbreak. Hugo Vetlesen zag een kans om Nicky Hayen misschien weer wat meer te overtuigen van zijn kwaliteiten. De nabije toekomst moet uitwijzen of dat gelukt is.

Club Brugge ontving op het eigen trainingscomplex met een uiteraard jonge ploeg, vanwege de onbeschikbaarheid van vele internationals, het Nederlandse NAC Breda. Dat is anno 2025 de ploeg van Carl Hoefkens, die zelf in 2022 nog de trainer van Club Brugge was. In de eerste plaats was het dus een hereniging tussen oude bekenden.

Het werd wel wat meer dan dat, want er waren ook heel wat goals te zien. Op de officiële website van NAC Breda lezen we hoe de Nederlanders 0-2 uitliepen. Kongolo kopte raak op voorzet van Ghalidi en Nassoh bracht de stand met een scherp aangesneden vrije trap op 0-2. Gelukkig voor Club milderde Zaid Romero voor rust nog met een intikker.

Vetlesen bezorgt Club de voorsprong

Rond het uur was de gelijkmaker zelfs een feit. Diakhon werd de diepte ingestuurd en bracht blauw-zwart op gelijke hoogte. Erop en erover gaan, dachten ze bij Club Brugge. De dwarsligger verhinderde eerst nog een Brugse voorsprong. Die kwam echter toch op het bord toen Vetlesen de 3-2 maakte: dat zal de Noor deugd hebben gedaan.

Het verhaal van de middenvelder bij Club Brugge is best wel opmerkelijk. Vorig seizoen was hij nog vaak een titularis. Dit seizoen lijkt Vetlesen op basis van zijn speelminuten uit de gratie geraakt bij Hayen, of op zijn minst een plekje gezakt in de pikorde. Afwachten maar of hij met zijn minuten en zijn doelpunt tegen NAC zijn coach kon overtuigen.

Ploeg van Hoefkens in het slot nog langszij

Vetlsen heeft alleszins niet de winnende treffer gemaakt. In de slotfase sleepte NAC nog een gelijkspel uit de brand: Soumano knalde na een individuele actie de 3-3 tegen de touwen. Aan spektakel geen gebrek in deze oefenmatch. 

