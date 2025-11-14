Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk

Uit een rondvraag van Het Nieuwsblad bij de zestien clubs uit de Jupiler Pro League blijkt dat vier eersteklassers concrete dromen koesteren over een volledig nieuw stadion. Het gaat om Club Brugge, Cercle Brugge, Union en Charleroi, die elk om uiteenlopende redenen een moderne thuisbasis willen.

Club Brugge wacht het langst op een doorbraak. Al sinds 2007 probeert blauw-zwart een nieuw stadion neer te zetten, maar elk plan botst steevast op protesten. Toch blijft de club hopen vanaf het seizoen 2028-2029 eindelijk in een nieuwe voetbaltempel te kunnen spelen. Ook buur Cercle Brugge kijkt vooruit en wil Jan Breydel op termijn verlaten voor een kleiner, eigen stadion.

Club Brugge hoopt in 2028 in nieuw stadion te spelen

Union droomt dan weer van een nieuw onderkomen op de Bemptsite in Vorst. Het charmante maar verouderde Joseph Marienstadion beantwoordt al langer niet meer aan de moderne eisen. De landskampioen hoopt snel op groen licht om de volgende stap te zetten richting een hedendaags stadionproject, schrijft Het Nieuwsblad.

Het verst staat Charleroi, dat onder voorzitter Mehdi Bayat al jaren werkt aan de ZebrArena. Als alle vergunningen worden afgeleverd zoals gepland, willen de Carolo’s binnen twee jaar hun eerste wedstrijd spelen in hun gloednieuwe thuishaven. Daarmee zijn zij de enige club waar de bouwplannen quasi klaar zijn voor uitvoering.

Anderlecht heeft andere prioriteiten

Andere clubs voelen voorlopig geen nood aan een nieuw stadion. AA Gent, La Louvière, Zulte Waregem, KV Mechelen en OH Leuven beschikken al over moderne infrastructuur. Ook RSC Anderlecht kan nog voort met het Lotto Park. Met het nieuwe bestuursduo Michael Verschueren en Kenneth Bornauw ligt de focus momenteel elders, waardoor eventuele vernieuwingsplannen on hold staan.





Daarnaast kiezen enkele teams voor gerichte renovaties in plaats van een volledige nieuwbouw. Antwerp en STVV werken aan nieuwe tribunes in hun huidige stadion, terwijl Cercle Brugge en KRC Genk vooral investeren in de toekomst via de bouw van een gloednieuw oefencomplex.