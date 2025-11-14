Ongelooflijk maar waar: op deze vreemde manier wordt de Premier League uitgezonden in Noord-Korea

De Premier League wordt wél uitgezonden in Noord-Korea. Dat dook onlangs op sociale media op: ja, het land dat geleid wordt door Kim Jong-un zendt effectief buitenlands voetbal uit... maar onder zeer strikte voorwaarden.

Volgens The Guardian is Noord-Korea pas op 13 januari 2025, bijna zes maanden na de start van het vorige seizoen, officieel begonnen met het uitzenden van de Premier League-jaargang 2024-2025. KCTV, de Noord-Koreaanse staatstelevisie, zendt wel vaker voetbal uit.

Zo werden in 2022 bijvoorbeeld alle WK-wedstrijden uitgezonden… behalve die van aartsrivaal Zuid-Korea. Voetbal lijkt er alleszins populair, al kan slechts een beperkte groep inwoners de beelden zien, en die worden bovendien sterk gecontroleerd.

Aangepaste en zwaar ingekorte wedstrijden

De Premier League-matchen worden er met tot 150 dagen vertraging uitgezonden. Wedstrijden worden zwaar geknipt en aangepast: logo’s worden vervaagd, Engelse tekst wordt vervangen door Koreaanse, reclame wordt gemaskeerd en het meest opvallende… een wedstrijd van 90 minuten wordt herleid tot ongeveer één uur.

Bovendien zou het land helemaal geen officiële uitzendrechten hebben. De wedstrijden worden ook niet in chronologische volgorde uitgezonden, waardoor het onmogelijk is de echte competitie-ontwikkeling te volgen.

Kortom: Noord-Korea gebruikt Premier League-beelden om een deel van de bevolking te entertainen, maar wel onder volledige staatscontrole. Het regime bepaalt nauwkeurig wat de kijkers te zien krijgen. Zuid-Koreaanse spelers komen er ook niet op tv.