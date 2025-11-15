Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht'

Nathan De Cat kon zijn stempel niet drukken bij de Belgische U17. Tegen Portugal werd meteen verloren. Toch blijft de jonge Belg van Anderlecht in de belangstelling staan van heel wat topclubs. En sommige teams zouden ver willen gaan.

Nathan De Cat verloor met de U17 meteen van Portugal in Qatar. In die wedstrijd kon ook de jonge Belg van RSC Anderlecht het tij niet keren en dus was er de nodige kritiek op de prestatie van de nieuwkomers.

Bayern München wil ver gaan voor Nathan De Cat

Deze week kwam Bayern München op het lijstje van teams die hem graag zouden willen inlijven. Vincent Kompany wil er de youngster van paars-wit dan ook heel graag bij.

Er zijn heel wat andere ploegen die ook interesse hebben. RSC Anderlecht wil hem niet zomaar kwijtspelen. Ofwel moeten er garanties komen om hem nog (even) langer te houden, ofwel moet er veel geld op tafel komen.

38 miljoen euro en een jaartje extra in Lotto Park?

Bij paars-wit dromen ze van 35 miljoen euro, maar het zou nog straffer kunnen. Brighton, Nottingham Forest, Aston Villa, Borussia Dortmund, Tottenham, AC Milan en Atlético Madrid horen bij de ploegen die hem volgens TeamTalk in huis willen halen.





Aan interesse geen gebrek dus. Bayern München heeft de boodschap begrepen en zou 38 miljoen euro willen bieden - inclusief bonussen. Bovendien zouden ze hem ook nog een jaartje in het Lotto Park willen stallen.