Franky Van der Elst streng voor De Cat & co: "Vergiftigd geschenk, geen drive"

Franky Van der Elst streng voor De Cat & co: "Vergiftigd geschenk, geen drive"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het WK U17 liep met een sisser af voor de jonge Rode Duivels. De komst van Mokio en De Cat leverde weinig op voor de jonge Belgen - integendeel zelfs. Tegen Portugal werd verloren en zo mag iedereen meteen terug naar huis.

De loting was de Belgen niet echt gunstig gezind in de knock-outfase. In de zestiende finales moesten ze aan de bak tegen Portugal en daartegen werd met een met 2-1 verloren.

Pijnlijke uitschakeling voor De Cat & co

En zo einde verhaal voor de Rode Duivels U17. Nathan De Cat is zo dus ook voor één wedstrijd overgevlogen naar Qatar. Bij Anderlecht gaan ze hem dus zeker geen enkele wedstrijd moeten missen.

"Als je vooraf zegt dat je de wereldtitel wilt pakken, mag het toch meer zijn. Dat je verliest tegen de Europese kampioen is op papier zeker geen schande, maar iedereen zal toch zwaar ontgoocheld zijn. Dat ben ik zelf toch ook wel", is ook Franky Van der Elst streng in Foxpop.

Te weinig drive in de ploeg

"Ik verwachtte iets te zien dat deed vermoeden dat ze effectief kans maakten op de wereldtitel - zelfs als ze uiteindelijk verloren - maar dat ontbrak nu toch wel.” Daarbij maakten ook de 'nieuwkomers' zoals Mokio,  El Adfaoui en De Cat geen onuitwisbare indruk.

“Ik vond de komst van dat drietal toch ook een beetje een vergiftigd geschenk. Ze zijn naar daar getrokken met toch de verwachting dat zij drie hun land eens aan de wereldtitel zouden helpen. Dat zorgde uiteraard voor meer druk en dat zag je ook wel een beetje tijdens de match. Er zat geen drive in."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Nathan De Cat
Mohammed El Âdfaoui

Meer nieuws

Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht'

Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht'

09:30
3
'Club Brugge en Genk gaan strijd opnieuw aan voor dure flankaanvaller'

'Club Brugge en Genk gaan strijd opnieuw aan voor dure flankaanvaller'

10:00
Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke"

Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke"

08:00
Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel

Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel

09:00
Ex-speler Gent, Antwerp en Beveren maakt grote sier in Australië en maakt wens bekend

Ex-speler Gent, Antwerp en Beveren maakt grote sier in Australië en maakt wens bekend

07:30
Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

14/11
12
Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder'

Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder'

08:20
4
Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"

Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"

06:30
Duidelijke signalen vanuit Schotland: Club Brugge heeft meer zekerheid of het Nicky Hayen kan houden of niet

Duidelijke signalen vanuit Schotland: Club Brugge heeft meer zekerheid of het Nicky Hayen kan houden of niet

07:00
Voormalig jeugdspeler Club Brugge dan toch niet naar Anderlecht gegaan: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Voormalig jeugdspeler Club Brugge dan toch niet naar Anderlecht gegaan: dit heeft hij er zelf over te zeggen

23:00
1
Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

21:42
Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek

Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek

22:30
5
Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

21:00
De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

14/11
De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

20:40
1
'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

20:20
KV Mechelen-speler vastberaden penaltydebacles te vermijden en heeft knipoog in huis voor JPL-Nederlander

KV Mechelen-speler vastberaden penaltydebacles te vermijden en heeft knipoog in huis voor JPL-Nederlander

22:00
Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer

Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer

21:20
1
Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

17:40
2
Rob Schoofs doet verrassende uitspraak over Champions League-voetbal na transfer van Mechelen naar Union Interview

Rob Schoofs doet verrassende uitspraak over Champions League-voetbal na transfer van Mechelen naar Union

19:20
Club Brugge zit absoluut niet stil: spektakelrijke hereniging met Carl Hoefkens, overtuigt Vetlesen Hayen?

Club Brugge zit absoluut niet stil: spektakelrijke hereniging met Carl Hoefkens, overtuigt Vetlesen Hayen?

19:40
Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans

Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans

20:00
1
Opvallende keuze: Jonge Duivel verrast en verkiest U21 boven selectie bij de Rode Duivels

Opvallende keuze: Jonge Duivel verrast en verkiest U21 boven selectie bij de Rode Duivels

17:00
Francs Borains-coach Yves Vanderhaeghe wil nog wat kwijt over... DAZN: "Het is rotvervelend"

Francs Borains-coach Yves Vanderhaeghe wil nog wat kwijt over... DAZN: "Het is rotvervelend"

18:30
Ongelooflijk maar waar: op deze vreemde manier wordt de Premier League uitgezonden in Noord-Korea

Ongelooflijk maar waar: op deze vreemde manier wordt de Premier League uitgezonden in Noord-Korea

19:00
🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

15:28
27
Miljoenenwinst bij KAA Gent: het plan van Sam Baro lijkt duidelijk te werken

Miljoenenwinst bij KAA Gent: het plan van Sam Baro lijkt duidelijk te werken

13:30
2
"Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit

"Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit

18:00
4
"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

15:00
Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro

Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro

17:20
6
Belgische U21 voor uitdaging gesteld: bondscoach Gill Swerts moet puzzelen zonder halve ploeg

Belgische U21 voor uitdaging gesteld: bondscoach Gill Swerts moet puzzelen zonder halve ploeg

14:00
Italiaans bondscoach Gattuso is woedend op eigen fans en haalt ongezien hard uit: "Het is een schande"

Italiaans bondscoach Gattuso is woedend op eigen fans en haalt ongezien hard uit: "Het is een schande"

16:00
Bayern München onder druk: Liverpool wil 200 miljoen (!) op tafel leggen voor opvolger van Salah

Bayern München onder druk: Liverpool wil 200 miljoen (!) op tafel leggen voor opvolger van Salah

16:30
1
🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers De derde helft

🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers

14:40
1
Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

12:20
5
Spanningen bij Napoli: Lukaku speelt cruciale rol in conflict rond Antonio Conte

Spanningen bij Napoli: Lukaku speelt cruciale rol in conflict rond Antonio Conte

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk Bork Bork over Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder' Nelvafrel Nelvafrel over Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht' Impala Impala over Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over "Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit TIGERMANIA TIGERMANIA over Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan André Coenen André Coenen over Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans Nelvafrel Nelvafrel over De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku Nelvafrel Nelvafrel over Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved