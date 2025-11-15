Franky Van der Elst streng voor De Cat & co: "Vergiftigd geschenk, geen drive"

Het WK U17 liep met een sisser af voor de jonge Rode Duivels. De komst van Mokio en De Cat leverde weinig op voor de jonge Belgen - integendeel zelfs. Tegen Portugal werd verloren en zo mag iedereen meteen terug naar huis.

De loting was de Belgen niet echt gunstig gezind in de knock-outfase. In de zestiende finales moesten ze aan de bak tegen Portugal en daartegen werd met een met 2-1 verloren.

Pijnlijke uitschakeling voor De Cat & co

En zo einde verhaal voor de Rode Duivels U17. Nathan De Cat is zo dus ook voor één wedstrijd overgevlogen naar Qatar. Bij Anderlecht gaan ze hem dus zeker geen enkele wedstrijd moeten missen.

"Als je vooraf zegt dat je de wereldtitel wilt pakken, mag het toch meer zijn. Dat je verliest tegen de Europese kampioen is op papier zeker geen schande, maar iedereen zal toch zwaar ontgoocheld zijn. Dat ben ik zelf toch ook wel", is ook Franky Van der Elst streng in Foxpop.

Te weinig drive in de ploeg

"Ik verwachtte iets te zien dat deed vermoeden dat ze effectief kans maakten op de wereldtitel - zelfs als ze uiteindelijk verloren - maar dat ontbrak nu toch wel.” Daarbij maakten ook de 'nieuwkomers' zoals Mokio, El Adfaoui en De Cat geen onuitwisbare indruk.





“Ik vond de komst van dat drietal toch ook een beetje een vergiftigd geschenk. Ze zijn naar daar getrokken met toch de verwachting dat zij drie hun land eens aan de wereldtitel zouden helpen. Dat zorgde uiteraard voor meer druk en dat zag je ook wel een beetje tijdens de match. Er zat geen drive in."