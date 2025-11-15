Jérémy Doku komt heel scherp uit de hoek: "Daar moeten mensen mee stoppen"

Jérémy Doku stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken na het puntenverlies tegen Kazachstan. Toch blijft hij ervan overtuigd dat België zich dinsdag zal plaatsen voor het WK in Noord-Amerika.

Jérémy Doku was niet tevreden na de wedstrijd van België tegen Kazachstan. De Rode Duivels speelden 1-1 gelijk en zo werd er voorlopig naast de kwalificatie voor het WK gegrepen.

De flankaanvaller van Manchester City is er helemaal van overtuigd dat de Duivels zich dinsdag tegen Liechtenstein wél kwalificeren. Bij een zege gaan ze naar Noord-Amerika volgende zomer.

"Ja, dat gaat ook gebeuren. Daar bestaat geen twijfel over", is hij duidelijk bij VTM. Maar over de wedstrijd tegen Kazachstan was hij minder positief. Hij pakte uit met enkele scherpe uitspraken.

Doku waarschuwt dat het beter moet

"Als we iets willen kunnen doen op het WK, dan moeten wedstrijden als deze kunnen winnen. De omstandigheden maken niet uit", ging Doku verder. Hij kreeg ook een vraag over de afwezigen: Courtois, De Bruyne en Lukaku vooral.





"Nee, dat maakt niet uit. Als we nog een keer hadden gescoord viel er ook niks over te zeggen", is de winger duidelijk. "Daar moeten de mensen mee stoppen. Met te zeggen Kevin, Romelu, Thibaut... Als we hen nodig hebben om deze wedstrijd te winnen, dan kunnen we niets gaan doen op het WK."