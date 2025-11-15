Lof voor Union (en kritiek voor Genk, Anderlecht en Club): "Het is geen hogere wiskunde of goochelshow"

De puntenoogst van Union SG in de Champions League valt na vier wedstrijden wat tegen met een 3 op 12. Maar tegen de top van Europa hebben ze wel ook al mooie dingen laten zien, zoveel is duidelijk.

Begin november werd de vierde wedstrijd uit de League Phase tegen Atlético Madrid met 3-1 verloren. Toch speelden de Brusselaars een prima wedstrijd en als Louis Patris op vijf minuten van het einde niet in de grond kopt, wordt het misschien zelfs 2-2.

Het middenveld van Union SG maakt indruk

Verder viel op dat het middenveld van Union niet kopje onder ging tegen een topteam als Atlético Madrid. Dat is een half mirakel, of misschien wel een compleet mirakel volgens sommigen.

Ook Evert Winkelmans was danig onder de indruk op TikTok: “Kijk naar dat middenveld. Het is niet normaal: Van De Perre, Zorgane, Schoofs, El Hadj. Dat is geen onbereikbare hocus pocus.”

Jupiler Pro League-DNA tot en met

“Bijna elke club in België had dat kunnen verwezenlijken. Het gebeurt onder onze neus. Het zijn geen ex-internationals uit Chili of een toptalent uit Paraguay … Van De Perre weggehaald bij Jong Genk, niemand heeft El Hadj tegengehouden bij Genk of Anderlecht, Schoofs was bij Mechelen vorig jaar niet eens zo goed, …”

“Het is ongelooflijk straf. Zorgane, dat is toch iets wat ze bij Club Brugge en Anderlecht missen. Het is Jupiler Pro League-DNA tot en met. Het zit dan ergens in de complementariteit van de speler dat ze bij Union beter doorhebben dan de rest. Het is geen goochelshow of hogere wiskunde.”