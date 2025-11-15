Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

Arthur Theate kende een avond om snel te vergeten. Na zijn zware fout bij de 1-0 kwam de verdediger nooit meer echt in de wedstrijd, en de kritiek bleef niet uit.

Na een zware blunder van Arthur Theate kwamen de Rode Duivels op achterstand tegen Kazachstan in de eerste helft. Nadien kwam de centrale verdediger eigenlijk nooit meer in de wedstrijd. Marc Degryse was scherp voor zijn prestatie.

"Zijn zwakke kaatsbal voor de 1-0 was het dieptepunt van de match", zei hij volgens HLN bij VTM. "Met zijn cadeautje zorgt hij voor dit resultaat. Zo aan de wedstrijd beginnen: dat kán gewoon niet. En dat geldt voor de hele verdediging. Ook tegen Wales hebben we in de openingsfase flink afgezien achterin."

Deschacht is het niet eens met Boeckx en Degryse

Brandon Mechele zit nog op de bank, Wout Faes mag tegenwoordig niet meer mee en Axel Witsel wacht ook op kansen. "Neem Wout Faes: die heeft zo’n fouten nooit gemaakt en is toch onder de bus gegooid.", zegt Frank Boeckx. "Mechele kan je wat mij betreft wel zetten. Hij speelt toch Champions League..."

Olivier Deschacht zag het allemaal gebeuren en is het toch niet zo eens met andere twee. "We moeten niet direct iedereen beginnen afschrijven na een individueel foutje. Theate is eigenlijk onze sterke man en de enige die alles speelt."





"En we moeten toch naar die fundamenten beginnen kijken. Het probleem tegen Kazachtstan was gewoon scherpte: ze dachten dat het op automatische piloot ook wel zou lukken, maar dat kan soms toch tegenvallen", besluit de voormalige verdediger van Anderlecht.