Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten
Foto: © photonews
Een vertrek van Yari Verschaeren deze winter lijkt bijzonder aannemelijk, aangezien de nummer 10 zijn contract komende zomer afloopt. Een kandidaat die afgelopen zomer interesse toonde, zou opnieuw geïnteresseerd zijn.

Als RSC Anderlecht wil dat Yari Verschaeren nog iets in de clubkassen brengt, is er maar één mogelijkheid: een verkoop deze winter, zes maanden voor het einde van het contract van het Neerpede-product. Een mislukking, voor een speler die ooit werd gewaardeerd op 16 miljoen euro en bij zijn komst in het A-team werd gepresenteerd als de toekomst van de club.

Momenteel wordt Verschaeren geschat op 4 miljoen euro, een bedrag waar Sporting zeer tevreden mee zou zijn, zelfs al is het maar de helft. Onlangs legden we uit dat er slechts één spoor was: de Eredivisie, en dit voor slechts een miljoen.

Verschaeren naar Turkije?

Turkije, afgelopen zomer, was een optie die uiteindelijk niet werd gerealiseerd, maar die deze winter weer naar voren zou kunnen komen. Volgens de Turkse media Fotomaç zou Trabzonspor, al enkele maanden geïnteresseerd, Verschaeren weer op de radar hebben staan.

Trabzonspor wil zijn aanvallende sector versterken en terwijl RSC Anderlecht in het nauw gedreven wordt in het dossier van Verschaeren, weet de Turkse club dat er tijdens de komende transferperiode een zaak te doen valt.

Voor Yari Verschaeren, pas 24 jaar oud, zou dit waarschijnlijk een acceptabele oplossing zijn, aangezien "The Kid" niet eens meer eerste invaller is bij Anderlecht. Het traject van de creatieve middenvelder, gestopt door meerdere ernstige blessures, is verre van wat hem werd voorspeld...

