BREAKING: Philippe Clement gaat in Engeland aan de slag

Philippe Clement staat op het punt zijn carrière in Engeland voort te zetten. De Belgische coach wordt volgens meerdere Britse bronnen binnenkort voorgesteld bij Norwich City.

The Canaries, die in het groen en geel spelen, staan momenteel voorlaatste in The Championship, de Engelse tweede klasse. Clement zou de voorkeur gekregen hebben boven Jon Dahl Tomasson, de voormalige spits van Feyenoord.

Clement is 51 jaar en beschikt over een lange staat van dienst als speler en trainer. Hij speelde 38 interlands voor België en had vooral een lange periode bij Club Brugge.

Na zijn spelerscarrière startte hij als interimcoach bij Club Brugge. In 2017 werd hij coach van Waasland-Beveren, waarna hij naar Genk trok en later terugkeerde naar Club Brugge als T1 tot 2022.

Clement wordt de nieuwe coach van Norwich City

Daarna stapte Clement over naar Monaco. Hij behaalde een derde plek in zijn eerste seizoen, maar na een zesde plaats en geen Europees voetbal werd hij ontslagen.





Bij Rangers FC hield hij het zestien maanden vol tot zijn ontslag op 23 februari 2025. Met Norwich City krijgt Clement nu een nieuwe kans in de Engelse voetbalwereld.