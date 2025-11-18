Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach

Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach
Nicolas Raskin maakt zich op voor een terugkeer naar zijn Sclessin. De 24-jarige middenvelder droeg net geen honderd keer het shirt van Standard. Om nu terug te keren door een héél grote poort.

Luikenaar, jeugdproduct van Standard, 94 optredens in het A-elftal van De Rouches en... terugkeren naar Sclessin als Rode Duivel. Nicolas Raskin kon het het sprookje wellicht zelf niet mooier schrijven.

De kans is dan ook héél groot dat de 24-jarige middenvelder morgen aan de aftrap zal staan in de beslissende interland tussen België en Liechtenstein. De Rode Duivels moéten zich in Luik kwalificeren voor het WK van komende zomer.

Ik heb de kans om België te vertegenwoordigen in het stadion waar ik groot ben geworden - Nicolas Raskin

"Als jonge voetballer droomde ik ervan om België te vertegenwoordigen", aldus Raskin. "Ik heb de kans om dat te doen in het stadion waar ik groot ben geworden. Ik beleef momenteel een echte droom."

Raskin is het vurige publiek in De Vurige Stede dan ook niet vergeten. "Ik kan niet wachten tot de wedstrijd begint om opnieuw van die sfeer te kunnen genieten. Nogmaals: het is een droom voor mij om hier met de Rode Duivels te spelen."

Rode Duivel dankzij... Rudi Garcia

Nochtans leek de Luikenaar lange tijd geen toekomst te hebben in de Belgische selectie. Voor de komst van Rudi Garcia werd hij amper één keer opgeroepen. Ondertussen is hij een vaste waarde bij de Rode Duivels.

"Ik werd door vorige coaches soms over het hoofd gezien", besluit Raskin. "Ik wil de coach dan ook met prestaties bedanken voor het vertrouwen. Dat wil de volledige groep trouwens doen. Wedstrijd na wedstrijd verbeteren."

