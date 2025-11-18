Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Philippe Clement zet in Norfolk een nieuwe stap in zijn carrière, en dat op een plek waar de voetbalwereld voortdurend meekijkt. De Championship is misschien geen topcompetitie, maar wel een van de meest bekeken en intense competities wereldwijd.

Wie daar presteert, wordt automatisch een mogelijke kandidaat voor grotere clubs uit de Premier League. Clement krijgt dus een etalage die hij mogelijk kan benutten om zijn internationale reputatie verder uit te bouwen.

Clement komt in echte voetbalcultuur terecht

Norwich City is geen club zonder ziel, integendeel: de geel-groene identiteit, het imago van de Canaries en de rijke lokale voetbalcultuur zijn diep verankerd in de geschiedenis van de regio. Voor een coach die waarde hecht aan mentaliteit, groepsvorming en cultuur, vormt dat een stevige basis om op verder te bouwen.

Clement staat bekend om zijn gestructureerde aanpak en zijn vermogen om talent te vormen, iets wat past binnen de filosofie van een club die eerder ontwikkelt dan koopt. Zijn staat van dienst blijft een belangrijk argument.

In België bewees hij dat hij titels kan winnen en teams kan laten groeien, terwijl hij in het buitenland leerde werken onder hoge druk en grote verwachtingen. Met die ervaring kan hij nu trachten een nieuwe omgeving te overtuigen van zijn manier van werken en zijn analytische kijk op voetbal.

Vijf managers op vier jaar tijd

De opdracht is echter allesbehalve eenvoudig. Norwich zit in een sportieve crisis en de reeks nederlagen op eigen veld heeft diepe sporen nagelaten. Supporters verwachten onmiddellijk verbetering, niet alleen in resultaten, maar ook in energie, beleving en herkenbaarheid op het veld. De tijd om rustig te bouwen is vrijwel onbestaande.

Daar komt nog bij dat de club de voorbije jaren een reputatie kreeg als risicovolle werkplek voor managers. In de meest recente periode werden vijf trainers ontslagen in amper vier jaar tijd, telkens na teleurstellende resultaten. Dat toont duidelijk aan dat de clubleiding niet aarzelt om snel in te grijpen wanneer de prestaties achterblijven.

De Amerikaanse eigenaars benaderen het voetbal als een resultaatgerichte investering en willen vooruitgang zien, zowel sportief als financieel. Geduld is daarbij geen vanzelfsprekendheid, en dat vergroot de druk op Clement aanzienlijk. Zelfs het feit dat in dezelfde competitie ook Birmingham City actief is, waar Tom Brady betrokken is aan de eigenaarszijde, onderstreept hoe competitief, gemediatiseerd en ambitieus dit niveau geworden is.

Springplank richting Premier League

Toch beschikt Clement over een belangrijk voordeel: hij heeft bewezen dat hij spelers kan verbeteren, en net dat is in een zelfvoorzienend clubmodel cruciaal. Supporters kunnen intens zijn, maar wie strijd en vooruitgang toont, krijgt er al snel draagvlak. Zijn ervaring in Schotland kan dus een sterke mentale buffer vormen.

Als Clement er in slaagt het vertrouwen terug te brengen, het team te stabiliseren en punten te pakken, kan Norwich een ideale springplank worden richting grotere Engelse clubs. Maar het omgekeerde scenario blijft minstens even realistisch: zonder snel herstel riskeert hij de volgende naam te worden op een steeds langer wordende lijst. Norwich is dus zowel kans als mijnenveld.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
LIVE: Drie goals in vier minuten: ook De Ketelaere doet er nog eentje bij Live

LIVE: Drie goals in vier minuten: ook De Ketelaere doet er nog eentje bij

22:01
BREAKING: Philippe Clement gaat in Engeland aan de slag

BREAKING: Philippe Clement gaat in Engeland aan de slag

10:35
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

21:00
Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach

Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach

16:00
Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

19:00
🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

20:40
Opvallende aanwezig op training bij STVV

Opvallende aanwezig op training bij STVV

19:40
Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

20:20
Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

19:20
1
Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

20:00
'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

17:40
2
OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details

OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details

13:47
Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

18:20
Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

18:00
🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

17:10
Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst

Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst

12:40
6
Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

17:20
Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

17:00
Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

16:30
Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

15:30
15
KRC Genk zoekt een - stevige - externe investeerder: "Gaat 60 miljoen kosten"

KRC Genk zoekt een - stevige - externe investeerder: "Gaat 60 miljoen kosten"

10:30
Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

15:00
6
Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

14:40
5
Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

14:20
1
'Ex-speler OH Leuven moet na zwaar ongeval extra straffen vrezen'

'Ex-speler OH Leuven moet na zwaar ongeval extra straffen vrezen'

13:15
Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

11:40
17
Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

13:30
2
Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

13:00
1
KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

09:30
11
Nederlanders hebben kritiek na... penalty die ze kregen: "Daarom bloedhekel aan de VAR"

Nederlanders hebben kritiek na... penalty die ze kregen: "Daarom bloedhekel aan de VAR"

12:20
2
Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen

Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen

07:20
5
Ongelooflijke statistieken, maar... "Ik ga de Champions League moeten winnen om de Gouden Bal te krijgen"

Ongelooflijke statistieken, maar... "Ik ga de Champions League moeten winnen om de Gouden Bal te krijgen"

12:00
Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over België - Liechtenstein: 7-0 Andreas2962 Andreas2962 over Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is" Stefaan_82 Stefaan_82 over Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt Canard-i Canard-i over Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen Vital Verheyen Vital Verheyen over Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren Vital Verheyen Vital Verheyen over Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved