Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement zet in Norfolk een nieuwe stap in zijn carrière, en dat op een plek waar de voetbalwereld voortdurend meekijkt. De Championship is misschien geen topcompetitie, maar wel een van de meest bekeken en intense competities wereldwijd.

Wie daar presteert, wordt automatisch een mogelijke kandidaat voor grotere clubs uit de Premier League. Clement krijgt dus een etalage die hij mogelijk kan benutten om zijn internationale reputatie verder uit te bouwen.

Clement komt in echte voetbalcultuur terecht

Norwich City is geen club zonder ziel, integendeel: de geel-groene identiteit, het imago van de Canaries en de rijke lokale voetbalcultuur zijn diep verankerd in de geschiedenis van de regio. Voor een coach die waarde hecht aan mentaliteit, groepsvorming en cultuur, vormt dat een stevige basis om op verder te bouwen.

Clement staat bekend om zijn gestructureerde aanpak en zijn vermogen om talent te vormen, iets wat past binnen de filosofie van een club die eerder ontwikkelt dan koopt. Zijn staat van dienst blijft een belangrijk argument.

In België bewees hij dat hij titels kan winnen en teams kan laten groeien, terwijl hij in het buitenland leerde werken onder hoge druk en grote verwachtingen. Met die ervaring kan hij nu trachten een nieuwe omgeving te overtuigen van zijn manier van werken en zijn analytische kijk op voetbal.





Vijf managers op vier jaar tijd

De opdracht is echter allesbehalve eenvoudig. Norwich zit in een sportieve crisis en de reeks nederlagen op eigen veld heeft diepe sporen nagelaten. Supporters verwachten onmiddellijk verbetering, niet alleen in resultaten, maar ook in energie, beleving en herkenbaarheid op het veld. De tijd om rustig te bouwen is vrijwel onbestaande.

Daar komt nog bij dat de club de voorbije jaren een reputatie kreeg als risicovolle werkplek voor managers. In de meest recente periode werden vijf trainers ontslagen in amper vier jaar tijd, telkens na teleurstellende resultaten. Dat toont duidelijk aan dat de clubleiding niet aarzelt om snel in te grijpen wanneer de prestaties achterblijven.

De Amerikaanse eigenaars benaderen het voetbal als een resultaatgerichte investering en willen vooruitgang zien, zowel sportief als financieel. Geduld is daarbij geen vanzelfsprekendheid, en dat vergroot de druk op Clement aanzienlijk. Zelfs het feit dat in dezelfde competitie ook Birmingham City actief is, waar Tom Brady betrokken is aan de eigenaarszijde, onderstreept hoe competitief, gemediatiseerd en ambitieus dit niveau geworden is.

Springplank richting Premier League

Toch beschikt Clement over een belangrijk voordeel: hij heeft bewezen dat hij spelers kan verbeteren, en net dat is in een zelfvoorzienend clubmodel cruciaal. Supporters kunnen intens zijn, maar wie strijd en vooruitgang toont, krijgt er al snel draagvlak. Zijn ervaring in Schotland kan dus een sterke mentale buffer vormen.

Als Clement er in slaagt het vertrouwen terug te brengen, het team te stabiliseren en punten te pakken, kan Norwich een ideale springplank worden richting grotere Engelse clubs. Maar het omgekeerde scenario blijft minstens even realistisch: zonder snel herstel riskeert hij de volgende naam te worden op een steeds langer wordende lijst. Norwich is dus zowel kans als mijnenveld.