'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

Foto: © photonews

Er zijn geruchten van allerlei pluimage in de brede voetbalwereld. Eentje dat ondertussen al een paar dagen aan het rondgaan is gaat over de interesse van Club Brugge in Rafa Silva. De ervaren Portugees speelt momenteel in Turkije.

De wintermercato begint stilaan dichterbij te komen. En dan is het uitkijken welke geruchten de kop opsteken. Zo ook over Club Brugge, waar wordt gedacht aan Rafa Silva.

De Portugese aanvaller zou zijn verblijf bij Besiktas JK willen beëindigen. Bij de Turken ligt hij wel nog tot juni 2027 onder contract, dus het is nog niet zeker hoe een en ander zal gaan verlopen.

Rafa Silva zelf wil wel graag vertrekken bij de Turken, Club Brugge is maar één van de vele ploegen die interesse toont. Het gaat dan ook om een speler met internationale ervaring, waardoor de belangstelling vanzelfsprekend groot is.

Silva heeft nog steeds een grote marktwaarde

Silva heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 7 miljoen euro. Dat was wel ooit nog 30 miljoen euro, dus de 32-jarige Portugees heeft ook al wat zijn pluimen gelaten.  

Als Club Brugge hem in huis zou willen halen, dan zullen ze sowieso nog diep in de buidel moeten tasten. En dan is ook meteen de vraag of ze bij Club Brugge niet liever mikken op jongere profielen om met meerwaarde te verkopen.

Club Brugge
Besiktas
Rafa Silva

