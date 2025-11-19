Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

De Deense voetbalbond heeft afgelopen oktober besloten het contract van bondscoach Brian Riemer te verlengen. Deze dinsdag miste Denemarken nipt de directe kwalificatie voor het WK 2026.

De rekensom was eenvoudig: Denemarken mocht niet verliezen in Schotland, en dan zouden ze zich hebben gekwalificeerd voor het WK 2026. Ondanks een achterstand slaagde het team van Brian Riemer erin om twee keer terug te komen in de wedstrijd, zelfs met 10 tegen 11 vanaf de 67e minuut, en ze maakten gelijk in de 82e minuut onder moeilijke omstandigheden.

Brian Riemer neemt de verantwoordelijkheid

Maar in de blessuretijd stortte alles in: Schotland scoorde twee keer en won met 4-2, waarmee ze hun ticket voor het WK bemachtigden. Een enorme teleurstelling die Brian Riemer niet relativeert: "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid, er is niets anders te zeggen. Vandaag speelden we tegen een zwakker team dan wij, en we moesten winnen en naar het WK gaan, punt uit", klonk het bij TV2 Sport.

De voormalige trainer van RSC Anderlecht zal in Denemarken niet ontkomen aan felle kritiek, des te meer omdat de Deense voetbalbond (DBU) in oktober al besloot zijn contract te verlengen, nog voordat de kwalificatie binnen was.

Sportief directeur bevestigt het vertrouwen

"Het moment om Brian Riemer te verlengen was juist, omdat we in hem en zijn spelersgroep geloven", verklaarde de sportief directeur van de DBU, Peter Møller, dinsdag na de nederlaag, in Bold. "We waren vandaag het beste team op het veld, maar de dingen gingen niet zoals gepland. Nu moeten we een omweg maken om naar het WK te gaan."

Møller verdedigt zich echter: "Ik merk dat sommige media ook vonden dat het moment om de bondscoach te verlengen geschikt was. Het is normaal dat we als bond verantwoordelijk worden gehouden als we ons niet kwalificeren. Als reekshoofd is het een serieuze domper om niet direct naar het WK te gaan."