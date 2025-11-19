Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Kent u August De Wannemacker al? Deze jonge talentvolle speler van 16 jaar speelt al in de Challenger Pro League met Jong Genk, en was de leider op het Belgische middenveld tijdens het WK U17.

KRC Genk is een van de grote leveranciers van het nationale U17-team dat vorige week deelnam aan de Wereldbeker. Lucca Brughmans, Loïc Alvarez Fernandez, Ali Camara en August De Wannemacker werden geselecteerd door Bob Browaeys voor de Wereldbeker en waren allemaal belangrijke spelers in de selectie.

De Wannemacker maakt veel indruk op iedereen

Maar het is vooral de jonge De Wannemacker, 16 jaar oud, die dit seizoen indruk maakt in de Challenger Pro League, bij de "grote jongens" (9 wedstrijden, 2 assists). Helaas voor de U17 miste de motor van het middenveld de zestiende finale tegen Portugal, en volgens Browaeys had dit een enorme impact.

"Het was een probleem. Hij zou uiterst belangrijk geweest zijn in deze wedstrijd", klaagde de coach tegen Sporza, enkele dagen na de vroege uitschakeling van de jonge Belgen. "Hij had het Portugese verdedigingsblok kunnen openbreken met zijn grinta en versnelling."

Wordt hij de leider van Genk?

De andere Genkse topper, Lucca Brughmans, overtuigde minder in dit toernooi, met name tijdens de wedstrijd tegen Portugal. "Hij maakte een fout die maar twee keer in de carrière van een keeper voorkomt. Het laatste wat je moet doen met deze jongeren is hen de schuld geven", relativeerde Bob Browaeys.

Velen wijzen op August De Wannemacker als de 'nieuwe De Bruyne', of op zijn minst een 'nieuwe Heynen'. Hij is groot en stevig voor zijn leeftijd, maar de 16-jarige middenvelder heeft nog maar anderhalf jaar contract: dat wordt een prioriteit voor De Condé dus ...