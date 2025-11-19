Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kent u August De Wannemacker al? Deze jonge talentvolle speler van 16 jaar speelt al in de Challenger Pro League met Jong Genk, en was de leider op het Belgische middenveld tijdens het WK U17.

KRC Genk is een van de grote leveranciers van het nationale U17-team dat vorige week deelnam aan de Wereldbeker. Lucca Brughmans, Loïc Alvarez Fernandez, Ali Camara en August De Wannemacker werden geselecteerd door Bob Browaeys voor de Wereldbeker en waren allemaal belangrijke spelers in de selectie.

De Wannemacker maakt veel indruk op iedereen

Maar het is vooral de jonge De Wannemacker, 16 jaar oud, die dit seizoen indruk maakt in de Challenger Pro League, bij de "grote jongens" (9 wedstrijden, 2 assists). Helaas voor de U17 miste de motor van het middenveld de zestiende finale tegen Portugal, en volgens Browaeys had dit een enorme impact.

"Het was een probleem. Hij zou uiterst belangrijk geweest zijn in deze wedstrijd", klaagde de coach tegen Sporza, enkele dagen na de vroege uitschakeling van de jonge Belgen. "Hij had het Portugese verdedigingsblok kunnen openbreken met zijn grinta en versnelling."

Wordt hij de leider van Genk?

De andere Genkse topper, Lucca Brughmans, overtuigde minder in dit toernooi, met name tijdens de wedstrijd tegen Portugal. "Hij maakte een fout die maar twee keer in de carrière van een keeper voorkomt. Het laatste wat je moet doen met deze jongeren is hen de schuld geven", relativeerde Bob Browaeys.

Velen wijzen op August De Wannemacker als de 'nieuwe De Bruyne', of op zijn minst een 'nieuwe Heynen'. Hij is groot en stevig voor zijn leeftijd, maar de 16-jarige middenvelder heeft nog maar anderhalf jaar contract: dat wordt een prioriteit voor De Condé dus ...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
KRC Genk
België

Meer nieuws

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

10:00
3
'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

10:30
Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

07:40
Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

08:40
3
Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Reactie

Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"

07:10
8
Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

07:00
6
Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

08:20
2
Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

06:30
Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

09:00
Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" Reactie

Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven"

06:00
3
Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Reactie

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

23:41
4
Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

23:24
4
Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

08:00
Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

07:20
10
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

22:35
Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

22:30
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

20:40
Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

22:43
Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

20:20
Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

20:00
Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

22:15
6
Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

01:17
7
Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

19:00
Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

21:00
3
Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

18:40
3
Opvallende aanwezig op training bij STVV

Opvallende aanwezig op training bij STVV

19:40
Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

19:20
4
Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

17:00
Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

16:30
Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

18:20
Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

15:30
22
Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

18:00
'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

17:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening FCBalto FCBalto over Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg Swakke25 Swakke25 over Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels FCBalto FCBalto over Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK? Jerre76 Jerre76 over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" ontleder ontleder ontleder ontleder over Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge Impala Impala over Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen MisterYou MisterYou over Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved