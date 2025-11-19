'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

RSC Anderlecht gaat deze winter opnieuw de markt op om te speuren naar nieuw talent of topspelers. En daarbij zouden ze wel eens een oude(re) piste nieuw leven kunnen gaan inblazen. Silas Katompa Mvumpa staat nog steeds op de verlanglijst.

Anderlecht wil nog een winger en een transfertarget dat al zo goed als afgeschreven was, komt misschien toch opnieuw wop de proppen deze winter of volgende zomer.

Silas Katompa Mvumpa, een Congolees international met toch best al wat caps op zijn naam, speelt sinds 2019 bij VfB Stuttgart, nadat hij de overstap maakte van Paris FC. Sindsdien heeft de in Kinshasa geboren speler 132 wedstrijden voor de Duitse club gespeeld, waarin hij 35 keer scoorde en 21 assists gaf.

Veel kapers op de kust voor Silas

Vorig seizoen was RSC Anderlecht ook al geïnteresseerd, maar toen koos hij voor een uitleenbeurt richting Rode Ster Belgrado - de Serviërs speelden ook in de Champions League.

🚨🆕 #Stuttgart 🇨🇩

Silas could leave Stuttgart this winter.



👀 Werder Bremen, HSV and Schalke 04 are interested. Samsunspor, Anderlecht and Spartak Moscow also want the 27-year-old winger. pic.twitter.com/XCkLwZynk5 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 19, 2025

Afgelopen zomer keerde hij terug naar Duitsland, maar daar komt hij vooralsnog niet in de plannen voor en dus wordt er aan een oplossing gedacht.

De speler was ooit nog 25 miljoen euro waard op Transfermarkt, maar dat is nu nog slechts vier miljoen euro. Bovendien is hij in juni 2026 ook einde contract, dus Anderlecht zou een zaakje kunnen doen - al zijn er veel kapers op de kust.