Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

Het Belgische televisiecontract blijft voor vraagtekens zorgen. Zeker omdat DAZN in Frankrijk al eens vroegtijdig is opgestapt. Al is de situatie helemaal niét dezelfde.

Hoe de vork momenteel in de steel zit? Niemand kan het met zekerheid zeggen. Al lijkt het wel een feit dat DAZN dit seizoen gewoon de verplichtingen zal nakomen.

Komt er nog een akkoord met de telecomoperatoren? Gaat de Pro League vervolgens op eigen houtje verder met een eigen televisiekanaal? Het is koffiedik kijken.

Frans geïnspireerd paniekvoetbal

Het paniekvoetbal is zonder twijfel Frans geïnspireerd. Bij onze zuiderburen trok DAZN al de stekker uit het voetbalcontract. Al bleek dat achteraf voor de portefeuille van de Franse voetbalfan een goede zaak.

In België zal het voor DAZN niet zo simpel zijn om het contract éénzijdig te verbreken. De Pro League blijft herhalen dat de overeenkomst waterdicht is. En er zijn géén achterpoortjes zoals in Frankrijk.

Géén achterpoortjes

Het Laatste Nieuws weet dat DAZN in Frankrijk een opstapclausule in het voetbalcontract had laten opnemen. Het bedrijf kon een éénzijdige verbrekingsprocedure opstarten indien er binnen een termijn van twee seizoenen geen anderhalf miljoen abonnees hadden ingetekend.

In België moet DAZN in dit geval een exit vanaf nul onderhandelen. Het hoeft geen betoog dat de Pro League een compensatie zou eisen die héél hoog is in vergelijking met het huidige televisiecontract.

Hoe ziet de toekomst van het Belgische televisiecontract eruit?

Maar wat is de voetbalfan hiermee? Voorlopig blijft alles bij het oude. Dat is de enige zekerheid die we hebben. En ondertussen hoopt DAZN dat we massaal intekenen op hun abonnementen.