Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Belgische televisiecontract blijft voor vraagtekens zorgen. Zeker omdat DAZN in Frankrijk al eens vroegtijdig is opgestapt. Al is de situatie helemaal niét dezelfde.

Hoe de vork momenteel in de steel zit? Niemand kan het met zekerheid zeggen. Al lijkt het wel een feit dat DAZN dit seizoen gewoon de verplichtingen zal nakomen. 

Komt er nog een akkoord met de telecomoperatoren? Gaat de Pro League vervolgens op eigen houtje verder met een eigen televisiekanaal? Het is koffiedik kijken.

Frans geïnspireerd paniekvoetbal

Het paniekvoetbal is zonder twijfel Frans geïnspireerd. Bij onze zuiderburen trok DAZN al de stekker uit het voetbalcontract. Al bleek dat achteraf voor de portefeuille van de Franse voetbalfan een goede zaak.

In België zal het voor DAZN niet zo simpel zijn om het contract éénzijdig te verbreken. De Pro League blijft herhalen dat de overeenkomst waterdicht is. En er zijn géén achterpoortjes zoals in Frankrijk.

Géén achterpoortjes

Het Laatste Nieuws weet dat DAZN in Frankrijk een opstapclausule in het voetbalcontract had laten opnemen. Het bedrijf kon een éénzijdige verbrekingsprocedure opstarten indien er binnen een termijn van twee seizoenen geen anderhalf miljoen abonnees hadden ingetekend.

In België moet DAZN in dit geval een exit vanaf nul onderhandelen. Het hoeft geen betoog dat de Pro League een compensatie zou eisen die héél hoog is in vergelijking met het huidige televisiecontract.

Hoe ziet de toekomst van het Belgische televisiecontract eruit? 

Maar wat is de voetbalfan hiermee? Voorlopig blijft alles bij het oude. Dat is de enige zekerheid die we hebben. En ondertussen hoopt DAZN dat we massaal intekenen op hun abonnementen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

21:20
Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

21:00
Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

20:40
3
Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

19:40
2
Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

20:20
Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

19:20
Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

18:30
Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

19:00
Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

18:00
Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden?

Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden?

18:40
6
Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

18:20
1
"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

17:20
Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

17:40
3
'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

17:00
1
Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

16:30
Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

16:15
Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

16:00
'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

15:30
3
Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

14:20
Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen" Analyse

Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen"

14:40
1
🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

15:00
11
Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

13:30
FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

14:00
Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

12:40
'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

12:35
SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

13:15
Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

13:00
1
Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

12:20
"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

12:00
4
Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

11:40
16
Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

11:20
1
'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

10:30
13
"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald De derde helft

"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald

11:00
Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

10:00
8
Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

09:30
6
Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over 🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?" Frosties Frosties over Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan Bankzitter Bankzitter over Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen Bruno BDB Bruno BDB over Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden? Borak Borak over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" FCB vo altijd FCB vo altijd over Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge DenC DenC over Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen' Andreas2962 Andreas2962 over Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" The Purple Knight The Purple Knight over Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved