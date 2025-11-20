Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Standard ziet opnieuw licht aan het einde van de tunnel. De Rouches groeien sportief, en één talent springt er dit seizoen uit: Hakim Sahabo, die zich in sneltempo tot vaste waarde heeft opgewerkt.

Standard wil zo snel mogelijk weer bij de Belgische top horen en is op de goede weg. Op sportief vlak betert het, al zijn er soms nog misstappen. In ieder geval heeft één talent zich al flink in de kijker gespeeld.

En dat is Hakim Sahabo. De 20-jarige middenvelder werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Beerschot, maar werkte zich ondertussen op tot basisspeler bij Standard.

Atalanta en Bologna denken aan Sahabo

De laatste vier wedstrijden mocht hij starten van coach Vincent Euvrard. In het buitenland zijn ze onder de indruk van zijn prestaties. Tuttomercatoweb meldt dat Atalanta en Bologna geïnteresseerd zijn.

Het medium meldt dat zijn waarde geschat wordt op 6 tot 7 miljoen euro, Transfermarkt plakt er voorlopig één miljoen euro op, al kan dat snel stijgen.

De twee Serie A-clubs hebben de voorbije weken meerdere scouts gestuurd om Sahabo aan het werk te zien. Ze zouden nu een evaluatie van zijn profiel maken. Levert hij Standard binnenkort enkele miljoenen op?