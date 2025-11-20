Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard ziet opnieuw licht aan het einde van de tunnel. De Rouches groeien sportief, en één talent springt er dit seizoen uit: Hakim Sahabo, die zich in sneltempo tot vaste waarde heeft opgewerkt.

Standard wil zo snel mogelijk weer bij de Belgische top horen en is op de goede weg. Op sportief vlak betert het, al zijn er soms nog misstappen. In ieder geval heeft één talent zich al flink in de kijker gespeeld.

En dat is Hakim Sahabo. De 20-jarige middenvelder werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Beerschot, maar werkte zich ondertussen op tot basisspeler bij Standard.

Atalanta en Bologna denken aan Sahabo

De laatste vier wedstrijden mocht hij starten van coach Vincent Euvrard. In het buitenland zijn ze onder de indruk van zijn prestaties. Tuttomercatoweb meldt dat Atalanta en Bologna geïnteresseerd zijn.

Het medium meldt dat zijn waarde geschat wordt op 6 tot 7 miljoen euro, Transfermarkt plakt er voorlopig één miljoen euro op, al kan dat snel stijgen.

De twee Serie A-clubs hebben de voorbije weken meerdere scouts gestuurd om Sahabo aan het werk te zien. Ze zouden nu een evaluatie van zijn profiel maken. Levert hij Standard binnenkort enkele miljoenen op?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (21/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Zulte Waregem
Hakim Sahabo

Meer nieuws

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

19:00
Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

18:40
Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

17:00
🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

17:20
Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

18:00
Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

17:40
Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

16:30
1
Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

15:30
2
Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:20
Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

16:00
9
Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

15:00
16
🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

14:40
Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

14:00
2
Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

12:40
2
Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

13:30
2
Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

13:00
5
Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

12:20
Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

12:00
1
Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

11:40
4
Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

11:28
1
WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

10:30
1
Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

11:20
Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

11:00
3
Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

10:00
Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

08:40
10
Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

09:30
6
Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

19/11
Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

09:00
13
Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

22:00
Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

08:00
2
Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

08:20
Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

07:40
Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

07:20
2
Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

07:00
Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

06:30
3
KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal J K J K over Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op filip.dhose filip.dhose over Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages JaKu JaKu over Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam" LordJozef LordJozef over Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?" JaKu JaKu over Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels JaKu JaKu over Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan Afzuip Afzuip over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Versterking op komst in de winter? Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland Daniel Tack Daniel Tack over 'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved