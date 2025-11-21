🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

Naast een tactisch begaafde trainer, is Vincent Kompany volledig betrokken bij de trainingen van zijn team. Dat blijkt ook nog eens uit een knap filmpje dat werd gedeeld op de sociale media van Bayern München.

In een door Bayern München gedeelde video op sociale media is te zien hoe de voormalige Rode Duivel deelneemt aan zijn eigen training met zijn spelers. Een betrokkenheid die goed in de smaak valt in Beieren!

Hij nam als coach deel aan een wedstrijdje op balbezit. Hij was zelfs gefrustreerd nadat hij de bal miste bij een poging deze vast te houden, wat echt zijn betrokkenheid toont.

Vincent Kompany staat heel dicht bij zijn spelers

Niet alle trainers doen mee aan de sessies, met de bal aan de voet, samen met hun spelers. Wat Vincent Kompany doet, zorgt voor extra nabijheid met zijn mannen. En hij doet het niet zomaar om zich te laten zien, hij geeft echt alles zich alsof hij nog steeds moet laten zien waartoe hij in staat is.

Der Coach kennt nur 100%. 🔥🤯 pic.twitter.com/QTViU5xhLA — FC Bayern München (@FCBayern) November 19, 2025

Lees ook... Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?›

"Hij verdedigt nog steeds alsof hij vecht voor een basisplaats", "Hij kan het niet laten. En hij kan nog steeds... haha De beste coach", roepen verschillende internetgebruikers uit.

Aanstaande zaterdag ontvangt Bayern onder Vincent Kompany Freiburg voor de elfde speeldag van de competitie. Na hun gelijkspel in Berlijn hopen de Beierse club weer op een overwinning tegen de huidige nummer tien van de Bundesliga.