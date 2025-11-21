'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

RSC Anderlecht is op zoek naar aanvallende versterking. Daarbij komt het nu ook uit in de Serie A, al is er ook veel concurrentie voor de nieuwste speler die ze op het verlanglijstje hebben gezet. Makkelijk wordt het dus niet.

Volgens Tuttomercatoweb overweegt Anderlecht de overname van Joi Nuredini. Nuredini is een 18-jarige Albanese jeugdinternational die dit seizoen vier doelpunten maakte in zeven wedstrijden voor de beloften van Genoa.

Bij de U20 van Genoa is hij indruk aan het maken, waardoor hij ondertussen volop aan het werken is aan zijn marktwaarde. Met ook nog een assist heeft hij volgens Transfermarkt alvast mooie statistieken.

Juventus is closely following Joi Nuredini, a center forward from the Genoa Primavera set up, who has four goals scored through seven matches. (@Losapiotmw / @TUTTOJUVE_COM ) pic.twitter.com/rTan7NeND1 — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) November 21, 2025

De prestaties van de speler zouden ook de interesse van Juventus hebben gewekt, waardoor er concurrentie is ontstaan ​​om hem te contracteren.

Ook Juventus Turijn is geïnteresseerd in Joi Nuredini van Genoa

Aangezien Nuredini nog tot 2028 onder contract staat bij Genoa, zal elke geïnteresseerde club moeten onderhandelen over een transfer. En dat kan de marktwaarde opnieuw doen stijgen.

Olivier Renard wil er werk van maken, al zal het niet makkelijk worden om Nuredini naar België te loodsen. Voorlopig lijkt een deal met Juventus logischer te zijn.