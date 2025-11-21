Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

RSC Anderlecht staat voor een belangrijk weekend. Het nummer drie uit de competitie trekt zondag naar La Louvière voor een alweer belangrijk duel. Besnik Hasi heeft op zijn persconferentie voorbeschouwd op de wedstrijd en had het ook uitvoerig over Nathan De Cat.

De laatste weken ging het op Neerpede en in het Lotto Park vooral over Nathan De Cat. Er was het gedoe rond het WK U17 met de jonge Rode Duivels en er zijn de transfergeruchten die steeds luider klinken.

Besnik Hasi spreekt over Nathan De Cat

Diverse topclubs willen er de middenvelder graag bij, waaronder ook onder meer het Bayern München van Vincent Kompany. Ook Besnik Hasi heeft zich nu in Het Nieuwsblad uitgelaten over de zaak.

Dat De Cat & co op het WK snel uitgeschakeld waren? Dat vond Hasi oprecht spijtig voor de jongens. Volgens hem zijn de jonge Duivels op een sterke tegenstander gebotst. De Cat heeft zelfs een paar dagen extra vrij gekregen om het te verwerken.

Zotte bedragen worden genoemd voor Nathan De Cat

En over de zotte bedragen die worden genoemd voor De Cat? "Ik spreek met mijn spelers niet over transfers. Ik zeg hen dat ze zich volledig moeten focussen op het voetbal. Als je op zo’n niveau voetbalt als 17-jarige dan is het normaal dat er veel heisa wordt gemaakt over transfersommen."

"Hij zit gelukkig goed in zijn cocon omringd door een goeie familie. Ook bij Anderlecht hebben we wel wat ervaring met het doorbreken van toptalenten. Ik maakte als speler zelf Kompany en Vanden Borre mee, maar als coach ook Lukaku, Tielemans, Dendoncker... Ze zijn op termijn allemaal op de juiste manier vertrokken."