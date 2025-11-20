Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

Voor hoeveel is Sporting Anderlecht bereid Nathan De Cat te laten vertrekken? Elke dag verschijnt er wel eens iets nieuws. Op donderdag lijkt het er plots op dat er misschien wel een stevig koopje te doen is.

Zoals onthuld door de sportjournalist van Sky Sports, Florian Plettenberg, trekt Nathan De Cat de aandacht in Duitsland. Zowel Bayern als Borussia Dortmund zijn in hem geïnteresseerd.

Een vertrek van Nathan De Cat voor 'amper' 25 miljoen euro?

Maar voor welk bedrag zou de Brusselse club bereid zijn zijn jonge talent volgende zomer te laten vertrekken? De transferexpert heeft nieuwe details gegeven. Volgens hem zouden de Mauves ongeveer 25 miljoen euro vragen.

Een bedrag dat veel hoger is dan zijn marktwaarde, die momenteel door Transfermarkt wordt geschat op zeven miljoen euro. De gespecialiseerde site schat de centrale middenvelder op zeven miljoen euro. Zijn contract loopt momenteel tot 30 juni 2027.

Wat met de toekomst van Nathan De Cat?

Florian Plettenberg verduidelijkt ook dat de familie De Cat zeer goede relaties onderhoudt met de familie van Julien Duranville, die bij BVB speelt. Aan de kant van Bayern zou Vincent Kompany gecharmeerd zijn door het 17-jarige Belgische talent.

Nathan De Cat is inmiddels een echte steunpilaar van Anderlecht geworden. Zijn vertrek zou uiteraard een leegte achterlaten, hoewel paars-wit natuurlijk wel de tijd heeft om een nieuw profiel te vinden in het geval van een transfer volgende zomer. Toch werd er hier en daar ook al gesproken van 35 miljoen euro (of meer) de voorbije dagen.