Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor hoeveel is Sporting Anderlecht bereid Nathan De Cat te laten vertrekken? Elke dag verschijnt er wel eens iets nieuws. Op donderdag lijkt het er plots op dat er misschien wel een stevig koopje te doen is.

Zoals onthuld door de sportjournalist van Sky Sports, Florian Plettenberg, trekt Nathan De Cat de aandacht in Duitsland. Zowel Bayern als Borussia Dortmund zijn in hem geïnteresseerd.

Een vertrek van Nathan De Cat voor 'amper' 25 miljoen euro?

Maar voor welk bedrag zou de Brusselse club bereid zijn zijn jonge talent volgende zomer te laten vertrekken? De transferexpert heeft nieuwe details gegeven. Volgens hem zouden de Mauves ongeveer 25 miljoen euro vragen.

Een bedrag dat veel hoger is dan zijn marktwaarde, die momenteel door Transfermarkt wordt geschat op zeven miljoen euro. De gespecialiseerde site schat de centrale middenvelder op zeven miljoen euro. Zijn contract loopt momenteel tot 30 juni 2027.

Wat met de toekomst van Nathan De Cat?

Florian Plettenberg verduidelijkt ook dat de familie De Cat zeer goede relaties onderhoudt met de familie van Julien Duranville, die bij BVB speelt. Aan de kant van Bayern zou Vincent Kompany gecharmeerd zijn door het 17-jarige Belgische talent.

Nathan De Cat is inmiddels een echte steunpilaar van Anderlecht geworden. Zijn vertrek zou uiteraard een leegte achterlaten, hoewel paars-wit natuurlijk wel de tijd heeft om een nieuw profiel te vinden in het geval van een transfer volgende zomer. Toch werd er hier en daar ook al gesproken van 35 miljoen euro (of meer) de voorbije dagen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RSCA Futures
Nathan De Cat

Meer nieuws

Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

21:00
33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? Analyse

33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK?

20:40
Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

20:20
De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

19:21
Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

20:00
Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

18:40
1
Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

18:20
'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

19:00
1
🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

17:20
Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

18:00
Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

17:00
Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

17:40
🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

14:40
Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

12:00
2
Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

16:30
1
Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

15:30
3
Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

19/11
Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

16:00
9
Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

15:00
19
Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:20
Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

08:40
11
Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

14:00
2
Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

11:40
4
Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

12:40
2
Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

13:30
3
Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

13:00
8
Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

12:20
Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

11:28
1
WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

10:30
1
Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

11:20
Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

11:00
3
Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

10:00
Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

09:30
6
Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

09:00
13
Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

08:00
2
Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Bink65 Bink65 over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Andreas2962 Andreas2962 over Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal Bink65 Bink65 over Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK Bink65 Bink65 over Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK FC Bubbles FC Bubbles over 'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland' rinus michels rinus michels over Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan' LordJozef LordJozef over Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht Jasperd Jasperd over Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved