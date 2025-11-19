'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'
Foto: © photonews

De geïnteresseerde clubs staan in de rij voor Nathan De Cat. Uit diverse toplanden komen de topploegen aankloppen, inclusief het Bayern München van Vincent Kompany. In Brussel beseffen ze dat hem houden heel moeilijk wordt, maar de strategie hebben ze ondertussen wel uitgedokterd.

Bayern München was een van de eerste topclubs die zijn interesse liet blijken, daarna ging het plots snel en vielen we letterlijk van het ene gerucht in het andere.

Breekt RSC Anderlecht het contract van De Cat open?

Terwijl De Cat met de U17 tevergeefs op zoek ging naar een wereldtitel, kwamen de aanbiedingen bij Anderlecht binnen. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Arsenal, PSG, Tottenham, Aston Villa en Liverpool worden genoemd.

De jackpot op komst dus voor paars-wit? In het Lotto Park beseffen ze alvast dat het moeilijk wordt om hem nog lang te kunnen houden. En dus willen ze minstens boter bij de vis: bedragen van 35 miljoen euro worden genoemd.

Betere onderhandelingspositie voor Anderlecht

Als het een spel van opbod wordt, dan is het belangrijk dat Anderlecht een sterke onderhandelingspositie heeft. En daartoe hebben ze ook een strategie bepaald, want volgens Het Nieuwsblad willen ze zijn contract openbreken.

Op dit moment ligt De Cat nog tot juni 2027 onder contract. Met een contract tot pakweg 2029 kunnen ze hun onderhandelingspositie steviger maken. Een verkoop met een verhuur aan Anderlecht voor nog een jaartje wordt hier en daar ook nog steeds geopperd - Kompany zou daar voorstander van kunnen zijn.

