'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

Club Brugge staat momenteel tweede in de Jupiler Pro League. De komende weken willen ze de kloof met Union SG dichten én ook in de Champions League blijven knallen. Al is er wel een positie op het veld waar ze toch nog wel wat versterking kunnen gebruiken.

Christos Tzolis zal deze winter meer dan waarschijnlijk in Brugge (moeten) blijven, maar komende zomer mogen we een toptransfer van de Griekse winger verwachten. En zijn 'opvolgers' maken tot dusver nog niet al te veel indruk.

Waarom gaat Club Brugge op zoek naar een nieuwe winger?

Shandre Campbell moet het tot dusver stellen met een aantal invalbeurten en ook zomeraanwinst Mamadou Diakhon heeft tot op heden zijn stempel nog niet écht kunnen drukken bij Club Brugge.

Dat zou meteen nopen tot actie, weet Het Laatste Nieuws te melden. Club Brugge betaalde negen miljoen euro voor Diakhon, maar hij kon nog niet overtuigen.

Samba Diawara gelooft nog in Diakhon bij Club Brugge

En dus wil blauw-zwart een winger die meteen impact kan hebben. Toch willen ze Diakhon nog niet meteen helemaal weggooien. Gewezen coach Samba Diawara gelooft er nog in: "Club zal niet zomaar negen miljoen euro betalen."

"Nicky Hayen heeft veel aandacht voor jong talent. Diakhon is jong en heeft progressiemarge. Het is ook niet dat hij zóveel dient te corrigeren. Als hij de kleine dingen aanpast, kan hij snel ontploffen, belooft Diawara. Nu is hij aan het ontdekken, maar na Nieuwjaar zal hij zich ongetwijfeld tonen."