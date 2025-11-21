'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

Christos Tzolis blijft zich in de kijker spelen bij Club Brugge. Deze week kwam naar buiten dat ook Atlético Madrid hem er graag zou bij willen. Blauw-zwart is echter formeel: deze winter zal hij niet weg mogen uit Jan Breydel. Wintertransfers zijn geen spek naar de Brugse bek.

Donderdag maakten we het andermaal duidelijk: het zal nog heet worden rond Christos Tzolis. Wie goed speelt in zowel de Jupiler Pro League als (vooral?) de Champions League, komt nu eenmaal in de belangstelling terecht.

Wat is het standpunt van Club Brugge in de zaak Christos Tzolis?

Na Tottenham, Aston Villa, West Ham, Crystal Palace en Borussia Dortmund is ook Atlético Madrid deze week héél concreet geworden voor de winger van Club Brugge. De entourage van de Griek is ondertussen al op de hoogte.

Afgelopen zomer was er al bijna een transfer naar de Premier League, maar Club Brugge wilde hem toen nog even aan boord houden. En ook deze winter lijkt een transfer naar Spanje niet mogelijk, zelfs niet als er grote bedragen de kop opsteken.

Geen wintertransfer van Christos Tzolis van Club Brugge naar Atlético Madrid

Club Brugge is geen grote fan van (uitgaande) wintertransfers en het is niet van plan deze winter het geweer van schouder te veranderen - mogelijk speelt ook het feit mee dat er na Nieuwjaar nog tegen Almaty en Marseille gespeeld wordt in de Champions League.

Lees ook... 'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'›Een vertrek in januari is echter niet aan de orde volgens Het Laatste Nieuws. Tzolis heeft nog een contract tot 2029 in Brugge en zal dus pas volgende zomer meer dan waarschijnlijk zijn toptransfer gaan maken.