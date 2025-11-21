Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

Dit weekend neemt Royal Antwerp het in eigen huis op tegen hekkensluiter Dender. Volgend weekend volgt dan weer de grote clash met Club Brugge in Jan Breydel. Zonder supporters van The Great Old, want die gaan in staking.

Nadat eerder al de supporters van Anderlecht lieten weten dat ze dit weekend niet naar La Louvière zullen afreizen, hebben de fans van Antwerp nu al aangegeven dat ze niet naar Club Brugge willen gaan volgend weekend.

De reden is dat de bevoegde diensten in Brugge hebben besloten dat de fans van Antwerp maar de helft van het gebruikelijke aantal tickets ter beschikking wordt gesteld. En daar zijn de supporters het dus niet mee eens.

"Zonder supporters geen voetbal: genoeg van de willekeur", klinkt het onder meer in een persbericht op de sociale media van de verenigde supporters van Antwerp.

Zonder de supporters gaat het licht uit volgens fans Antwerp

"Het lijkt wel alsof uitsupporters steeds meer gezien worden als een luis in de pels. Uitvakken worden verkleind, het aantal bussen wordt beperkt. Er valt geen lijn in te trekken."

"Het is tijd om de krijtlijnen weer helder te zetten. En duidelijke afspraken te maken", hebben ze ook een boodschap voor Lorin Parys. "Want 1 ding is ontegensprekelijk: supporters zijn de zuurstof van het voetbal. Zonder ons was het licht al uit."