Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend neemt Royal Antwerp het in eigen huis op tegen hekkensluiter Dender. Volgend weekend volgt dan weer de grote clash met Club Brugge in Jan Breydel. Zonder supporters van The Great Old, want die gaan in staking.

Nadat eerder al de supporters van Anderlecht lieten weten dat ze dit weekend niet naar La Louvière zullen afreizen, hebben de fans van Antwerp nu al aangegeven dat ze niet naar Club Brugge willen gaan volgend weekend.

De reden is dat de bevoegde diensten in Brugge hebben besloten dat de fans van Antwerp maar de helft van het gebruikelijke aantal tickets ter beschikking wordt gesteld. En daar zijn de supporters het dus niet mee eens.

"Zonder supporters geen voetbal: genoeg van de willekeur", klinkt het onder meer in een persbericht op de sociale media van de verenigde supporters van Antwerp.

Zonder de supporters gaat het licht uit volgens fans Antwerp

"Het lijkt wel alsof uitsupporters steeds meer gezien worden als een luis in de pels. Uitvakken worden verkleind, het aantal bussen wordt beperkt. Er valt geen lijn in te trekken."

"Het is tijd om de krijtlijnen weer helder te zetten. En duidelijke afspraken te maken", hebben ze ook een boodschap voor Lorin Parys. "Want 1 ding is ontegensprekelijk: supporters zijn de zuurstof van het voetbal. Zonder ons was het licht al uit."

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge

Meer nieuws

Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

14:20
9
🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden De derde helft

🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden

15:00
Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

14:40
1
📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

12:20
2
🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

14:00
'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

13:30
1
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
3
Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

13:15
Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

13:00
1
'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

10:00
5
Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
1
'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

08:40
2
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

11:00
Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week" De derde helft

Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week"

10:30
3
Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

09:30
3
Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

07:00
1
Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

08:20
4
Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

09:00
2
Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

08:00
Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

07:40
1
'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

07:20
1
De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

06:30
Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

06:00
2
'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

21:40
10
Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

05:30
Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

18:40
2
De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

23:00
5
"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

22:31
1
33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? Analyse

33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK?

20:40
17
Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

21:00
5
Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

22:00
Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

21:20
Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

15:30
6
De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

19:21
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Bengaalse Bosuil Bengaalse Bosuil over Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan CringeMedia CringeMedia over 33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? jawaddedadde jawaddedadde over Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League Nelvafrel Nelvafrel over 📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels J K J K over Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Jimmmmm Jimmmmm over 'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus' BuffaloVince BuffaloVince over De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil CringeMedia CringeMedia over Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved