Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Dender en Royal Antwerp FC nemen het dit weekend tegen elkaar op. De druk zal zondag echter vooral op de thuisploeg liggen, ook al is Dender op dit moment stijf laatste in het klassement en hebben ze daar dus ook dringend punten nodig.

De druk ligt volgens de Franse middenvelder bij de thuisploeg. "Wij werden onderin het klassement verwacht, Antwerp niet, vervolgt Viltard. Ze zijn het degradatievoetbal niet gewoon. Ze kunnen zich geen verlies permitteren tegen ons."

Dender goed bezig volgens Viltard

"Wij daarentegen moeten niet te veel aandacht aan het klassement schenken. We weten uiteraard dat we er niet goed voor staan, maar we zijn de jongste zes wedstrijden goed bezig", aldus Viltard in gesprek met Het Laatste Nieuws.

"De statistieken bewijzen dat we progressie maken. We dwingen voldoende kansen af, maar moeten efficiënter zijn." En zo blijkt dat Dender toch wel nog steeds gelooft in een goede afloop.

Geloof in goede afloop bij Dender

Met vijf punten is de kloof met de voorlaatste - Cercle Brugge - wel nog steeds zeven punten. Ze hebben met Alireza Jahanbakhsh wel een topper in huis gehaald die de groep op sleeptouw zou kunnen nemen.

Bij Dender geloven ze er dus nog volop in. Benieuwd of dat ook snel tot resultaten gaat leiden. Te beginnen dus tegen Antwerp, dat ook de punten kan gebruiken vanop de veertiende plaats.