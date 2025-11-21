Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht
Club Brugge neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Charleroi. Een kans om de nederlaag tegen Anderlecht van voor de interlandbreak helemaal te gaan doorspoelen en in het spoor te blijven van Union SG. Nicky Hayen heeft de boodschap begrepen.

Twee weken geleden toonde Club Brugge zich vrij mak op bezoek bij RSC Anderlecht, nadat het eerder in die week prachtig 3-3 had gelijkgespeeld tegen FC Barcelona. 

Nicky Hayen zet de puntjes op de i bij Club Brugge

Nicky Hayen heeft in zijn voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Charleroi zaterdagavond nog eens gesproken over de pijnlijke nederlaag in het Lotto Park. En meteen de puntjes op de i gezet.

“Wat we gedaan hebben tijdens de interlandbreak? Een bredere analyse gemaakt van de afgelopen weken en maanden. Want die nederlaag tegen paars-wit was wel aangekomen", aldus Nicky Hayen op zijn persconferentie volgens Het Nieuwsblad.

Vijf spelers nog steeds buiten strijd bij Club Brugge

"Het was tijd om te herbronnen en de kopjes leeg te maken. Ondertussen hebben we de spelers nog eens duidelijk gemaakt van wat we verlangen en verwachten van hen."

Lees ook... 'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'Tegen Charleroi is enkel een overwinning goed genoeg. Het tempo zal omhoog moeten, geeft de coach ook aan. Hij zal wel nog veel spelers moeten missen: Mignolet, Reis, Sabbe, Meijer en Audoor blijven out bij blauw-zwart en dus blijft het puzzelen.

