Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

Vincent Janssen is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Royal Antwerp FC. Stef Wils zal zijn sterkhouder de komende weken echter moeten missen. Dat heeft The Great Old zelf naar buiten gebracht.

Royal Antwerp FC neemt het dit weekend als nummer veertien in de klassering op tegen hekkensluiter FCV Dender EH. En dus is het hoog tij om opnieuw een belangrijke driepunter te gaan bijschrijven.

Dat zal stamnummer 1 wel moeten zien te doen zonder Vincent Janssen. Die is onder het mes gegaan en zal daardoor meerdere weken buiten strijd zijn.

Royal Antwerp FC moet Vincent Janssen voor verschillende weken missen

Dat is wat de club zelf naar buiten heeft gebracht op vrijdagnamiddag. Daarmee zal Stef Wils extra moeten gaan puzzelen de komende weken om een topploeg op poten te gaan brengen.

"Vincent Janssen onderging vandaag een ingreep aan de knie en zal meerdere weken buiten strijd zijn. Veel succes met de revalidatie, captain!", aldus Antwerp.

“Als hij wegvalt, vrees ik voor Play-off 1. Ze moeten hopen dat hij, toch minstens tot aan de wintermercato, fit blijft. Zijn blessuregeschiedenis maakt het een risico, maar zijn aanwezigheid is onmisbaar voor de ploeg", gaf Cisse Severyns een paar maanden geleden al aan.