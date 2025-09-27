Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

Antwerp kende een zware start van het seizoen, met duels tegen Union, Genk en Charleroi. De Great Old haalde aanvankelijk 9 op 15, maar zakte daarna terug met een magere 1 op 9. Momenteel bivakkeert de ploeg in de rechterkolom.

Voor Antwerp is een plek in Play-off 1 geen zekerheid. Volgens analisten als Marc Van der Linden en Franky Van der Elst zullen Union, Club Brugge en Genk de eerste drie plaatsen pakken, terwijl de overige drie plekken open liggen. “De twee overige plaatsen kunnen naar Antwerp en Standard gaan, maar evengoed naar Gent en Charleroi", aldus Van der Elst in GvA.

Severeyns benadrukt dat Antwerp op een dubbeltje kan eindigen. “Antwerp kan winnen van ploegen als Charleroi en KV Mechelen, maar op een slechte dag evengoed verliezen. Blessures spelen nu al een rol, zoals bij Dennis Praet.”



Antwerp is in grote mate afhankelijk van Vincent Janssen

Na het vertrek van Doumbia, Lammens, Balikwisha, Chery, Alderweireld, Odoi en Bataille verloor Antwerp aan kwaliteit. Veel ogen zijn gericht op PSV-huurling Isaac Babadi, de nieuwe nummer tien. Hij moet Antwerp opnieuw kansen en doelpunten brengen. Tegelijk is het team jonger, en ervaren spelers zijn nodig om de jongeren mee te trekken.

Vincent Janssen is daarbij cruciaal. “Hij is een spits waar veel ploegen stikjaloers op zijn", zegt Van der Elst. “Hij vangt veel op en zijn afhaken is een van zijn sterke punten, al sta je dan soms ver van doel.”

Severeyns waarschuwt echter voor de afhankelijkheid van de voormalige Oranje-international. “Als hij wegvalt, vrees ik voor Play-off 1. Ze moeten hopen dat hij, toch minstens tot aan de wintermercato, fit blijft. Zijn blessuregeschiedenis maakt het een risico, maar zijn aanwezigheid is onmisbaar voor de ploeg.”