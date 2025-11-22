"Geen beste vrienden met Hasi": Olivier Renard laat er geen twijfel over bestaan

Onlangs verscheen er in de pers een gerucht dat Olivier Renard een goede vriend zou zijn van Besnik Hasi. De sportief directeur heeft besloten om de zaken recht te zetten.

Hij wil heel duidelijk zijn en vraagt de lezers om voorzichtig te zijn voordat ze informatie lezen op een website: "Van de vijf berichten op websites, zijn er vier volledig onjuist. Zoals die welke mijn vader me doorgaf en beweert dat ik de grote vriend ben van Besnik Hasi en dat we elkaar al jaren kennen."

Olivier Renard zet de puntjes op de i

Olivier Renard zet de puntjes op de i wat betreft dit gerucht: "De enige keer dat ik met Besnik sprak voordat hij coach van Anderlecht werd, was in 2014, net voordat hij de opvolging van Van den Brom op zich nam en kampioen werd."

"Ik had Hasi ontmoet, toen als T2 van paars-wit, om hem naar KV Mechelen te halen, maar RSCA liet hem niet gaan. Sindsdien kwamen we elkaar alleen tegen in de stadions", benadrukte hij bij de microfoon van Sudinfo.

Een professionele relatie

Zijn relatie met Besnik Hasi is vooral professioneel: "Maar de afgelopen weken las je op de sites dat ik hem nooit zou ontslaan omdat hij mijn beste vriend is en dat we bovendien dezelfde makelaar hebben. Maar ik heb nooit een makelaar gehad in mijn leven."

Lees ook... Olivier Renard doorbreekt de stilte en reageert op de kritiek›"Ik plaats me in de schoenen van de supporter die moet denken dat er alleen maar gesjoemel is in zijn favoriete club. Dat is ongezond", besloot de sportief directeur van Anderlecht. Olivier Renard had besloten om Besnik Hasi aan te werven op 20 maart 2025 na het ontslag van David Hubert.