Uitleenbeurt dringt zich op voor Rode Duivel: hoe zit het met mogelijke terugkeer naar Anderlecht?

Hij was geblesseerd aan het begin van dit seizoen, maar Julien Duranville maakt langzaam maar zeker zijn comeback met optredens bij het B-team van Borussia Dortmund. Deze winter zou er een andere oplossing kunnen worden overwogen.

Het Duitse medium Ruhr Nachrichten meldt dat hij mogelijk tijdens de volgende transferperiode uitgeleend kan worden. Zijn entourage zou deze mogelijkheid onderzoeken. Dit zou de Belgische speler de kans kunnen geven om meer speeltijd te krijgen, in plaats van moeilijk een plek te veroveren bij BVB.

Geen terugkeer naar Anderlecht voor Duranville

Deze uitleenbeurt zou voordelig kunnen zijn voor de verschillende partijen. Het blijft nu afwachten welke teams bereid zouden zijn om hem voor een half seizoen op te nemen. Anderlecht werd een tijd genoemd voor een mogelijke terugkeer in januari, maar deze informatie zou onjuist zijn. Zijn ex-club zou niet de intentie hebben hem te contracteren.

De instabiliteit van Julien Duranville wat betreft zijn blessures zou enkele clubs kunnen verontrusten over het idee om hem te contracteren. De afgelopen jaren heeft hij weinig geluk gehad en meerdere blessures opgelopen.

Julien Duranville... in het B-team

Aan het begin van het seizoen leed hij aan een scheuring van het acromio-claviculaire gewricht. Op 2 november heeft hij voor het eerst dit seizoen, in een officiële wedstrijd, het veld betreden. Met het B-team van BVB speelde hij tegen 1. FC Bocholt voordat hij de week daarop tegen Schalke 04 II speelde.

Het tweede team van Dortmund speelt in de vierde divisie. Hij heeft dus nog geen speelminuten gemaakt met het eerste team van BVB deze seizoen. En we zijn al eind november ... 

