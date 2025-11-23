🎥 Club-trainer Nicky Hayen geeft het eerlijk toe: "Het lukt niet"

Club Brugge heeft thuis met 1-0 gewonnen van Charleroi, maar flitsend was het allemaal niet. Ook Nicky Hayen moest toegeven dat het allemaal beter kon.

Een doelpunt van Hans Vanaken op het uur, meer had Club Brugge niet nodig om thuis de drie punten te pakken tegen Charleroi. Spileers en Onyedika moesten nog een bal van de lijn halen om de drie punten thuis te houden.

Verder was het vooral een wedstrijd om snel te vergeten, zoals er in België al waar meer waren de afgelopen weken. Ook Nicky Hayen moest toegeven dat het beter kon, al was hij wel tevreden over het doelpunt.

"In de tweede helft hebben we iets aangepast, zodat we voetballend iets meer tussendoor konden komen. Het doelpunt komt er ook zo, met Seys die de infiltratie maakt en Vanaken die op een lage voorzet opduikt in de zestien", zei hij achteraf.

Hayen ziet opeenstapeling van wedstrijden als oorzaak

"Dat is wat we eigenlijk meer willen zien en waar we elke dag op hameren. We hadden weer veel balbezit, zoals de laatste weken. Je voelt dat we dominanter willen worden en de ideeën wel goed zitten."

"Maar we zitten ook met een mentale opeenstapeling van wedstrijden, onder meer de internationals. We proberen iedereen fris te houden, maar dat lukt niet", gaf Hayen toe. "En dan moet je blij zijn met een klinische 1-0, maar op het einde kon je ook zomaar de 1-1 binnenkrijgen."