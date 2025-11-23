🎥 Speciale gast in de Cegeka Arena: Genk-fans kijken enthousiast op

🎥 Speciale gast in de Cegeka Arena: Genk-fans kijken enthousiast op
Foto: © photonews

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen KV Mechelen. De troepen van Thorsten Fink zullen voor de top zes strijden met Kevin De Bruyne als aandachtige toeschouwer.

KRC Genk begon slecht aan het seizoen in de Jupiler Pro League, maar toonde voor de interlandbreak wel tekenen van verbetering. Zondagnamiddag krijgen de Limburgers de kans om te bevestigen tegen KV Mechelen.

Ze zullen het doen zonder Konstantinos Karetsas, die in goede vorm is. Trainer Thorsten Fink koos voor Yira Sor en Jarne Steuckers in de basis. Zij zullen Oh moeten bedienen tegen Malinwa.

Kevin De Bruyne komt naar zijn ex-ploeg kijken

De troepen van Fink hebben nog een extra reden om een knappe prestatie te leveren. Vanop de tribunes zal Kevin De Bruyne namelijk toekijken. DAZN filmde hem in het stadion.

Hij is aanwezig met zijn goede vriend Steven Defour, die zijn spelerscarrière beëindigde bij KV Mechelen en er later trainer werd. Hij begon zijn carrière ook bij Racing Genk.

Het zal een leuke terugkeer zijn voor De Bruyne, naar de plaats waar het voor hem allemaal begon. Maar de fans moeten niet hopen: in het verleden liet de Napoli-middenvelder al verstaan dat hij als speler niet wil terugkeren naar Genk.

