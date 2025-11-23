Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp staat voor een cruciale wedstrijd tegen Dender. Na de nipte zege tegen La Louvière moet er opnieuw gewonnen worden om de druk te verlichten.

Antwerp moet zondag winnen van hekkensluiter Dender op de Bosuil. Coach Stef Wils staat nog steeds onder druk na de overwinning tegen La Louvière. De boodschap was duidelijk: zes op zes pakken.

Drie punten zijn binnen, nu de andere drie nog. The Great Old zal het moeten doen zonder Vincent Janssen, die geblesseerd is. Dat is alweer een leider minder op het veld. Gelukkig kan Kiki Kouyaté die rol ook wat op zich nemen.

"Het draaide niet en de trainer stond onder druk, dus in aanloop naar La Louvière, drie dagen voor de wedstrijd, heb ik op training het woord genomen", vertelde Kouyaté bij Het Nieuwsblad.

Kouyaté neemt een leidersrol op zich

"Ik zei: ‘We zitten in een moeilijke periode, maar we gaan niet opgeven! We blijven samen als een familie en we pakken die match in handen! We gaan ze winnen voor de trainer! Hij doet keihard zijn best voor ons en wij dus ook voor hem! Maar we gaan ze ook winnen voor zijn staf, voor de voorzitter, de club, de stad en de fans!’. En dat hebben we gedaan."

Inderdaad, ook voor voorzitter Paul Gheysens. "Le président was die dag ook aanwezig. We kwamen hem tegen en hij zei: ‘Ik ben jarig vandaag, dus je moeten winnen voor mijn verjaardag. Je moet mij een cadeau geven’. Ik zei hem dat we er alles aan zouden doen, et voilà", besluit Kouyaté.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
FCV Dender EH
Kiki Kouyaté

Meer nieuws

KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"

KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"

10:00
LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"

LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"

09:45
LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

09:20
Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot Reactie

Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot

08:00
Imke Courtois heeft duidelijke mening over Rudi Garcia na alle chaos

Imke Courtois heeft duidelijke mening over Rudi Garcia na alle chaos

09:01
Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:40
Zeer negatief 'record' voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zeer negatief 'record' voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

08:20
🎥 Ex-speler van Anderlecht slachtoffer van racisme: stevige sancties uitgedeeld

🎥 Ex-speler van Anderlecht slachtoffer van racisme: stevige sancties uitgedeeld

07:00
Dit is de echte reden waarom Jorthy Mokio plots uit de A-ploeg van Ajax is

Dit is de echte reden waarom Jorthy Mokio plots uit de A-ploeg van Ajax is

06:30
Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken Reactie

Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken

23:30
Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

22:41
Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

14:00
6
Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

23:00
Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

22:15
1
Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

22:00
🎥 Zeer grote twijfels over VAR-lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal" Reactie

🎥 Zeer grote twijfels over VAR-lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal"

21:25
6
Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

22:30
2
STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

21:30
De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

21:40
1
Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

21:20
De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

20:10
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

20:30
1
🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

21:00
5
🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

20:00
1
KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

19:30
1
Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

20:30
Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG

Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG

19:15
3
Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk

Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk

17:54
Clement gaat meteen zwaar onderuit bij Norwich-debuut

Clement gaat meteen zwaar onderuit bij Norwich-debuut

19:00
Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten

Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten

18:50
2
"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken

"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken

18:30
4
Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026

Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026

18:00
Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd

Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd

17:00
Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel Interview

Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel

16:45
Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"

Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"

17:30
Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over Interview

Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over

16:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

Philippe Cr Philippe Cr over Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Zeer grote twijfels over de lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen" CCpl CCpl over Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt? Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels LD 007 LD 007 over Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over TIGERMANIA TIGERMANIA over Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten Vals_Munter Vals_Munter over 🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved