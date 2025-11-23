Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

Antwerp staat voor een cruciale wedstrijd tegen Dender. Na de nipte zege tegen La Louvière moet er opnieuw gewonnen worden om de druk te verlichten.

Antwerp moet zondag winnen van hekkensluiter Dender op de Bosuil. Coach Stef Wils staat nog steeds onder druk na de overwinning tegen La Louvière. De boodschap was duidelijk: zes op zes pakken.

Drie punten zijn binnen, nu de andere drie nog. The Great Old zal het moeten doen zonder Vincent Janssen, die geblesseerd is. Dat is alweer een leider minder op het veld. Gelukkig kan Kiki Kouyaté die rol ook wat op zich nemen.

"Het draaide niet en de trainer stond onder druk, dus in aanloop naar La Louvière, drie dagen voor de wedstrijd, heb ik op training het woord genomen", vertelde Kouyaté bij Het Nieuwsblad.

Kouyaté neemt een leidersrol op zich

"Ik zei: ‘We zitten in een moeilijke periode, maar we gaan niet opgeven! We blijven samen als een familie en we pakken die match in handen! We gaan ze winnen voor de trainer! Hij doet keihard zijn best voor ons en wij dus ook voor hem! Maar we gaan ze ook winnen voor zijn staf, voor de voorzitter, de club, de stad en de fans!’. En dat hebben we gedaan."

Inderdaad, ook voor voorzitter Paul Gheysens. "Le président was die dag ook aanwezig. We kwamen hem tegen en hij zei: ‘Ik ben jarig vandaag, dus je moeten winnen voor mijn verjaardag. Je moet mij een cadeau geven’. Ik zei hem dat we er alles aan zouden doen, et voilà", besluit Kouyaté.