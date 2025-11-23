Ex-speler van Anderlecht komt met ferme waarschuwing voor paars-wit: "We gaan met 2-0 winnen, en ik ga scoren"

Foto: © photonews

De RAAL is vastberaden om opnieuw een grote stunt te realiseren tegen Anderlecht. Bij de Wolven kijkt Thierry Lutonda uit naar de confrontatie met zijn ex-club.

Thierry Lutonda speelde zes jaar bij Anderlecht. Zijn opleiding in Neerpede zorgt voor technische kwaliteit bij de RAAL. De samenwerking werkt in twee richtingen: dankzij zijn komst naar de Easi Arena is hij ook fysieker en steviger beginnen spelen. Vanavond neemt hij het voor het eerst sinds zijn vertrek in 2021 opnieuw op tegen zijn ex-club.

"Dat wordt sowieso een speciaal moment voor mij. Ik ken Marco Kana, Yari Verschaeren en Killian Sardella nog steeds, die in dezelfde lichting zaten als ik in Neerpede, samen met Theo Leoni. Ik ken ook Adriano Bertaccini, met wie ik op mijn twaalfde bij Standard speelde en die ik ook bij de Belgische jeugdploegen tegenkwam", vertelt hij.

Maar op het veld wordt er geen medelijden getoond. "We praten wel voor en na de match… maar tijdens die 90 minuten zijn er geen vrienden! En ik ga hen ook niet uitdagen: als je iemand begint te plagen, moet je daarna de rekening betalen", lacht Lutonda in een interview met de RTBF.

Anderlecht pijn doen

De linksachter is vastberaden. "We gaan hen meteen aanpakken: we spelen ons eigen spel, met inzet en intensiteit, en we laten hen niets cadeau. Thuis hebben we al punten gepakt tegen Brugge, Charleroi en Union… en zondag doen we dat opnieuw. Ik ken Anderlecht goed en ik weet dat ze het niet leuk vinden wanneer je duels aangaat en hen uit hun comfortzone duwt. Zij houden van mooi voetbal en balbezit. Maar voetbal is veranderd. Eerlijk? Ik heb een heel goed gevoel over deze match: we gaan met 2-0 winnen… en ik ga scoren."

Lees ook... La Louvière wil stunten: Anderlecht is duidelijk gewaarschuwdOpvallend, want Lutonda scoort zelden (3 goals in 106 profmatchen). "Ze lachen er vaak mee… maar ik heb drie weken geleden nog gescoord tegen Cercle. En vroeger speelde ik als nummer 9: toen scoorde ik soms zeven of acht goals in één match." De boodschap aan Anderlecht is duidelijk.

Volg La Louvière - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

