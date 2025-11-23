Franky Van der Elst komt met duidelijke waarschuwing voor Felice Mazzu, die "overpresteert" met OHL

Felice Mazzu heeft OH Leuven meteen nieuw leven ingeblazen. Onder de nieuwe coach pakte OHL twee opeenvolgende zeges, waardoor de negatieve spiraal doorbroken leek en het geloof in eigen kunnen terugkeerde.

"Zes op zes in de competitie, hè. Beker, vriendenmatch... alles gewonnen. Als je voorlaatste staat als je aankomt, is dat belangrijk", is Franky Van der Elst onder de indruk bij Het Nieuwsblad. "Dat je de spelers onmiddellijk meekrijgt, dat die vertrouwen hebben in wat je vertelt omdat het resultaat oplevert."

Mazzu raakt meteen de juiste snaar bij OH Leuven

"Mazzu heeft wel de gave een groep mee te krijgen in zijn verhaal en jongens die op een zijspoor zaten weer vertrouwen te geven. Maziz, Maertens, Verlinden...", gaat de voormalige Rode Duivel verder, die dit niet verwacht had.

Langs de andere kan is er volgens Van der Elst ook wel een ferme portie geluk mee gemoeid. "Tegen KAA Gent had OH Leuven 1,42 expected goals, tegen Cercle 0,6. Maar in die twee matchen scoort het zes keer, terwijl het in de twaalf ervoor maar negen goals gemaakt had."

Lees ook... LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen›Het is voor Mazzu en zijn troepen nu kwestie van dit vol te houden, te beginnen met de wedstrijd tegen STVV. "Het heeft ‘overgepresteerd’. Ik heb die twee matchen gezien en euh... geweldig was dat niet. Zeker tegen Gent leek het vooral wachten op fouten van de tegenstander. Ik denk niet dat je resultaten kan blijven halen met dit voetbal", besluit Van der Elst met een waarschuwing.