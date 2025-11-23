La Louvière wil stunten: Anderlecht is duidelijk gewaarschuwd

RAAL wil in de Easi Arena opnieuw verrassen tegen Anderlecht. Frédéric Taquin deed al ambitieuze uitspraken voor de match.

RAAL La Louvière keert terug naar de Easi Arena voor een nieuw duel met een zwaargewicht uit de competitie. Na zeges tegen Charleroi en Club Brugge en een knap gelijkspel tegen Union, ontvangen de Wolven nu Anderlecht.

Frédéric Taquin blijft trouw aan zijn aanpak: veel ambitie, maar zonder overmoed."We willen iets groots neerzetten. We hebben thuis onze kansen", zegt hij bij RTBF. RAAL heeft dit seizoen al bewezen dat het de topclubs het leven moeilijk kan maken.

Taquin kent de waarde van de tegenstander. Anderlecht zit in een goede flow, met twee opeenvolgende overwinningen, waaronder één tegen Club Brugge, en straalt vertrouwen uit. "Ze zitten vol in hun mogelijkheden. Aanvallend zijn ze heel complementair", analyseert hij.

Een specifiek gameplan?

De Wolven willen hun identiteit niet verloochenen. "Als we ons beter gaan voordoen dan we zijn, dan wordt het een slechte avond", waarschuwt Taquin. De Easi Arena kan voor een boost zorgen, maar het plan moet eenvoudig blijven.

Met 14 punten en een 11e plek speelt RAAL zonder echte druk, maar wel met de wil om te blijven verrassen. Taquin is duidelijk. "We zijn tot alles in staat." De Easi Arena heeft dat al getoond.