Reactie Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek"

Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek"
Foto: © photonews

Na 15 speeldagen staat Antwerp pas op plaats 14 in het klassement met amper 14 punten. Ook tegen de laatste in de stand Dender kon niet gewonnen worden. Erger zelfs, Antwerp ging met 1-2 onderuit.

Na de mindere resultaten in het verleden was het duidelijk voor Antwerp: 6 op 6 was een must tegen La Louvère en Dender. Die eerste driepunter kwam er twee weken geleden maar uitgerekend tegen Dender ging de Great Old onderuit. Goed voor de eerste zege van Dender dit seizoen.

"We hadden in de eerste helft wel controle over de partij", vertelt Antwerp-speler Thibo Somers ons na affluiten. "Al bleven de kansen uit. De tweede helft was er wat chaos, misschien lag dat wel aan de basis van deze nederlaag", geeft hij toe.

Na 5 minuten in de tweede helft kwam Dender op voorsprong waarop Stef Wils reageerde met een extra offensieve wisselspeler. "We gingen nog vol voor de overwinning maar daardoor kwam er ruimte voor hen en konden ze gevaarlijk zijn. Dat was in de eerste helft niet het geval."

Lot van de trainer

Het resultaat: een nieuwe uppercut voor Antwerp. "Het komt te vaak voor dit seizoen", zucht Somers. "We hoopten een keerpunt ingezet te hebben en een beetje naar boven kijken maar krijgen in de plaats een nieuwe uppercut."

Het resultaat: een nieuwe uppercut voor Antwerp. "Het komt te vaak voor dit seizoen", zucht Somers. "We hoopten een keerpunt ingezet te hebben en een beetje naar boven kijken maar krijgen in de plaats een nieuwe uppercut."

Zoals we eerder aangaven, was 6/6 een doel dat niet behaald werd. Het lot van trainer Stef Wils ligt nu in de weegschaal. "Daar hebben we nu geen effect op. Maar we hebben hem als groep wel in de steek gelaten. Wij moeten het als ploeg doen op het veld en het is dan ook onze verantwoordelijkheid dat het niet lukt", besluit hij.

