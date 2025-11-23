Voelt hij de bui zelf al hangen? Wils wilt "kop niet in het zand steken"

Als je in de hoek zit waar de klappen vallen, lijkt het elke keer wel dat het niet erger kan. En toch... Stef Wils ging zondagnamiddag met Antwerp 1-2 onderuit tegen hekkensluiter Dender. Is zijn lot bezegeld?

Afwezigebasisspelers

Antwerp had dan wel net gewonnen van La Louvière, de great old stond amper op plaats 14 in het klassement en had nog wel wat punten nodig om zich omhoog te hijsen in het klassement. Al werd trainer Stef Wils in aanloop naar Dender niet geholpen door de omstandigheden

Vrijdag raakte bekend dat kapitein Vincent Janssen enkele weken out zal zijn na een ingreep aan zijn knie en toen we de opstelling tegen Dender zagen, werden we opnieuw verrast. Want zowel Van Den Bosch als Foulon waren niet fit en ook tweede spits Jesus haalde de selectie niet.

"Ik wil het niet als excuus inroepen maar het was wel een domper. We hebben niet de breedste kern en ik heb zeker geen keuzes in overvloed", aldus Wils. "Als er dan drie basisspelers utivallen op drie dagen tijd, is dat een enrome domper."

Taken uitvoeren

Lees ook... Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?›De druk om te winnen was groot, ook vanuit de supporters. Daardoor was het soms wel chaos op de grasmat wanneer de wedstrijd niet in de richting van Antwerp kantelde. "De jongens waren van goede wil om het te doen keren, daar kan ik niets over zeggen. Maar dan moet je er ook aan blijven denken om je taken te blijven doen in balbezit en balverlies. Het doel was 6/6 en dat is niet gelukt", gaat Wils verder. "Wat dit betekent voor mijn toekomst? Dat weet ik zelf ook niet momenteel."

Met een stevig programma in het voorzuitzicht tegen Club Brugge, RC Genk, Anderlecht en KAA Gent, lijkt het dieptepunt nog niet bereikt voor Antwerp. "Elke match moet gespeeld worden", pitk Wils strijdvaardig in. "Vandaag is een zware ontgoocheling maar onze kop nu in het zand steken zou niemand helpen. De enige weg is de weg vooruit, moeilijk of niet."