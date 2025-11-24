Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"
Foto: © photonews
Antwerp zit in volle crisis na het ontslag van Stef Wils. De club wil zo snel mogelijk duidelijkheid brengen en werkt aan een opvolger. Joseph Oosting duikt op als mogelijke nieuwe coach.

Antwerp is op zoek naar een nieuwe coach na het ontslag van Stef Wils. Die moest zijn koffers pakken na de pijnlijke 1-2 thuisnederlaag tegen FCV Dender, dat zijn eerste overwinning van het seizoen vierde op de Bosuil.

De naam van Joseph Oosting wordt genoemd als eventuele opvolger. "Na een Belg opnieuw een Nederlander zou logisch zijn, afgaande op het recente trainersparcours", merkte Patrick Goots op bij Gazet van Antwerpen.

"Marc Overmars zal Oosting wel goed kennen. Hij was al coach bij Twente en RKC en stond vroeger in de aanval bij Emmen. Maar of je er nu Pier of Pol zet, er moet vooral weer gewonnen worden", gaat hij verder.

Komt Antwerp snel met meer duidelijkheid?

Goots weet ook dat Antwerp vooral enorm snel wil handelen. Of het dan met een tussenoplossing zal moeten komen is nog niet duidelijk. "De nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan en zondag op de bank moeten zitten in Brugge", zegt hij.

"Daar moet je tegen Faris Haroun en de andere assistenten niet zeggen: ‘Doen jullie het maar voorlopig.’ Na Brugge wacht volgende week woensdag een belangrijke bekermatch tegen Sint-Truiden. Voor Nieuwjaar mag je niet alles te grabbel gooien", besluit Goots.

Antwerp

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

