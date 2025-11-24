David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

Foto: © photonews

Union is in Turkije aangekomen voor zijn Champions League-duel tegen Galatasaray. Coach David Hubert blikte alvast vooruit op de match op de persconferentie.

Enkele minuten na de persconferentie van de coach van Galatasaray verscheen David Hubert in de perszaal. De trainer van Union was vorig seizoen al in Istanbul, om het toen op te nemen tegen Fenerbahçe met Anderlecht.

Zijn duel met José Mourinho draaide toen uit op een 3-0-nederlaag. "De sfeer hier? Ik heb geen oordoppen mee. Ik heb als coach Fenerbahce al meegemaakt met Anderlecht en ik heb gehoord dat het hier nog luider kan zijn, maar we zijn klaar om daarmee om te gaan", zei hij volgens Het Nieuwsblad.

Enkele vraagtekens aan beide kanten

Hubert werd ook gevraagd naar Victor Osimhen, die onzeker is voor de wedstrijd. "Dat Osimhen is er normaal gezien niet bij zal zijn, dat maakt zeker een verschil, zo moeten we hem al niet dekken op stilstaande fases. Maar Galatasaray is een grote ploeg, die zeker nog genoeg kwaliteit in de kern heeft om ons de handen vol te bezorgen. Denk maar aan Icardi, Yilmaz en Sané bijvoorbeeld."

Over Fedde Leysen, die zaterdag een enkelblessure opliep tegen Cercle Brugge, had Hubert positief nieuws. "Hij zal deel uitmaken van de kern. Zo meteen volgt wel nog een test, maar de schade valt beter mee dan we eerst vreesden. Al blijft het kort dag."

Lees ook... Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions LeagueUnion zal zich moeten concentreren op het eigen spel in het vurige Istanbul. Van zijn eerste vier wedstrijden in de Champions League won het er één, terwijl er ook drie nederlagen volgen. Momenteel vallen de Brusselaars buiten de top 24, al is er nog tijd om dat goed te maken.

