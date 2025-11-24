Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

Discussie rond buitenspel laaide dit weekend opnieuw op in de Jupiler Pro League, nadat een millimeterfase KVC Westerlo een doelpunt kostte tegen KAA Gent.

Afgelopen weekend waren er opnieuw enkele discutabele fases in de Jupiler Pro League. De meest opvallende was de afgekeurde goal op het veld van KVC Westerlo in de wedstrijd tegen KAA Gent.

Daar zag Nacho Ferri zijn doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Bij Westerlo stelden ze in vraag of die lijn wel juist getrokken werd, maar volgens de arbitrage was dat het geval.

Maar zelfs met een juist lijn: Ferri stond een millimeter buitenspel, als het zelfs zoveel was. Moest de wind zijn truitje naar de andere kant hebben geblazen, dan telde het doelpunt. Serge Gumienny heeft een oplossing.

Gumienny pleit voor nieuws buitenspelregel

"We moeten echt af van afgekeurde goals voor een millimeter buitenspel, zoals nu weer in Westerlo - AA Gent", opent de voormalige scheidsrechter bij Het Belang van Limburg. Hij komt ook met een duidelijk voorstel.

"Voer dezelfde regel in als bij roodlichtcamera’s. Die flitsen pas als de volledige wagen voorbij de stoplijn is. Waarom niet hetzelfde principe toepassen in het voetbal? Spitsen staan pas buitenspel als ze met hun volledige lichaam voorbij de laatste verdediger zijn." Een goed idee volgens u?