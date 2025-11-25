Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken"

We zaten al een paar maanden in een impasse rond de uitzendrechten van het Belgisch voetbal, maar nu lijkt de bom gebarsten. DAZN heeft een persbericht de wereld ingestuurd waarin het aangeeft dat het contract is beëindigd.

Het contract tussen DAZN en de Pro League is volgens DAZN tot een einde gekomen, omdat er geen overeenkomst is gevonden met de telecomoperatoren. En dus is de vraag meteen: wat nu?

DAZN stuurde een mail de wereld in richting zijn fans/abonnees om hen te melden dat ze nog spreken met de Pro League om de impact zo klein mogelijk te maken. En ook minister Rob Beenders (VOORUIT) heeft ondertussen gesproken.

Evert Winkelmans trekt ten strijde

Evert Winkelmans heeft via TikTok ook zijn zorgen geuit. De supporter van KV Mechelen die we ook kennen van onder meer MidMid is bezorgd: "Wat nu? Wat gaan we nu beslissen met ons Belgisch voetbal? Ja ... Wat moet ik zeggen?"

"Ik had het voorspeld, beste voetbalsupporters en beste voetbalbestuurders vooral. DAZN overspeelde zijn hand en dat was van in het begin duidelijk. We hebben dit allemaal al eens gezegd. Er is gegokt en verloren."

"DAZN internationaal moet ook scherpe keuzes maken. Een kleine markt als België? Wat hebben we daar te zoeken. Ik ben niet blij dat ik dit voorspeld heb, absoluut niet. Het Belgisch voetbal blijft fouten maken, daar wil ik wél tegenin gaan."