📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'
Foto: © photonews

Rafik Belghali, rechtsachter van Hellas Verona en ex-speler van KV Mechelen, staat in de belangstelling van meerdere Europese clubs.

Internationale interesse

De Belgische verdediger, die sinds zijn overstap naar Verona actief is in de Serie A, wordt gevolgd door verschillende ploegen uit de topcompetities. Transferjournalist Ekrem Konur benadrukt dat Udinese, Bologna, Eintracht Frankfurt en Wolfsburg interesse tonen.

Zij zouden in januari allemaal een formeel bod doen. Het signaal dat meerdere clubs tegelijk hun interesse tonen, wijst op een markt waarin Belghali zich kan positioneren. Zowel Italiaanse als Duitse teams zien in hem een versterking voor hun kern.

Situatie bij Verona

Bij zijn huidige club draait het sportief niet naar wens. Verona kampt met wisselende resultaten en de defensieve organisatie staat onder druk. Voor Belghali betekent dit dat zijn prestaties extra in de kijker komen te staan.

De clubleiding beseft dat een transfer in januari mogelijk is. Het vooruitzicht van formele biedingen maakt dat Verona rekening moet houden met een vertrek van de speler.

Mogelijke pistes

Udinese en Bologna volgen hem vanuit de Serie A, wat een overstap binnen Italië zou vergemakkelijken. Tegelijkertijd tonen Eintracht Frankfurt en Wolfsburg uit de Bundesliga hun belangstelling. Voor Belghali opent dit de deur naar een nieuwe competitie en een ander voetbalcultuur.

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

