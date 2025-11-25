Wout Van Aert verrast iedereen met zijn favoriete JPL-club

Heel wat bekende landgenoten hebben een favoriete voetbalclub, ook Wout Van Aert. Al gaf hij toch een heel verrassend antwoord...

Heel wat BV’s en topsporters uit ons land zijn – soms openlijk, soms in het geheim – supporter van een Belgische voetbalclub. Ook wielrenner Wout Van Aert liet onlangs weten waar zijn sympathie ligt.

Zijn antwoord verraste velen. In het programma De Slimste Mens zaten zowel Ruben Van Gucht als Van Aert aan tafel. Toen het gesprek richting voetbal ging, vroeg Erik Van Looy aan Van Aert voor welke club hij supportert.

Wout Van Aert is een Club Brugge-fan

"Club Brugge", klonk het duidelijk bij de wielrenner. Vanuit het publiek weerklonk er applaus. "Toch weer drie fans erbij", grapte Van Looy nadien.

Maar het is dus vooral verrassend omdat Wout Van Aert zo'n twee jaar geleden op het veld stond in... De Bosuil. Daar gaf hij de aftrap met een sjaal van Antwerp om zijn nek.

Volgens HLN zei Van Aert toen zelfs dat hij "een beetje Antwer-supporter was". Ondertussen lijkt hij dan toch helemaal van kamp te zijn veranderd.