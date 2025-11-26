Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

In de Youth League doet Club Brugge het opperbest met 12 op 12 in de League Phase van het toernooi. Ook Union SG kan na een 4 op 15 nog bij de beste 22 raken en zo in de zestiende finales. En dan is er natuurlijk ook nog KRC Genk.

Naast de League Phase – waar de 36 teams aan deelnemen die dat ook doen in de Champions League voor de A-kern – is er ook nog het Champions Path voor de nationale kampioenen uit de diverse landen.

Daar is voor ons land KRC Genk de vertegenwoordiger. Na een zege tegen Víkingur Gøta spelen ze in de derde ronde tegen HJK Helsinki. De heenwedstrijd is woensdagavond om 17.30 uur.

KRC Genk bijzonder lang onderweg op weg naar Helsinki

De vlucht naar Finland ging niet zonder slag of stoot. Door een technisch defect bleef hun vlucht op de grond in Amsterdam en kon er pas veel later worden afgereisd.

Uiteindelijk duurde het meer dan zestien uur voor Genk voet op Finse bodem kon zetten. Toen was het al bijna middernacht, geen ideale voorbereiding.

Eric Reenaers wil het Genk-DNA laten zien in Helsinki

"Ik denk dat we een goede selectie mee hebben. We verschillen qua stijl. Wij zullen vanuit ons Genk-DNA met meer frivoliteit en individuele acties spelen, gekoppeld aan goed positiespel", gelooft de coach van de U19 Eric Reenaers er wel in tegenover Het Belang van Limburg.

Als Genk ook tegen HJK Helsinki weet door te gaan, dan mogen ze naar de zestiende finales. Daarin ontmoeten ze dan een team uit de League Phase dat tussen de zevende en zestiende plaats is weten te eindigen.