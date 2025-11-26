Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

Antwerp zou de opvolger van Stef Wils gevonden hebben, die afgelopen weekend ontslagen werd na de thuisnederlaag tegen Dender. Joseph Oosting zou hem moeten opvolgen, maar wie is deze 53-jarige Nederlander?

Stef Wils werd afgelopen weekend ontslagen, zonder al te veel verrassingen gezien de rampzalige resultaten van Antwerp. Het bestuur wist dat het een berekend risico nam door een coach te benoemen die intern populair is, maar wiens profiel eerder past bij een assistent-trainer of jeugdcoach.

Zijn vermoedelijke opvolger wordt Joseph Oosting, en die verschilt sterk van Wils. Oosting heeft namelijk heel wat ervaring in Nederland, waar hij al meerdere eerste elftallen leidde. Tegelijk past zijn profiel goed binnen het Antwerp-project, dat sterk wil inzetten op jeugdopleiding.

Oosting kan goed met jonge spelers werken

Joseph Oosting was hoofdcoach van RKC Waalwijk en recent nog van FC Twente, maar hij bouwde ook een uitstekende reputatie op als opleider. Tussen 2013 en 2014 was hij directeur van de jeugdacademie van FC Emmen, waarna hij de jeugdwerking van Vitesse Arnhem onder zijn hoede nam.

Van 2014 tot 2016 was Oosting daar directeur van de jeugdopleiding, waarna hij tussen 2017 en 2020 de U21-ploeg leidde. In die periode was Vitesse een officieuze partnerclub van Chelsea, waardoor een zekere Mason Mount een tijdlang bij Jong Vitesse speelde onder de leiding van de toekomstige Antwerp-coach.

Kortom: onder Joseph Oosting zouden de banden tussen Jong Antwerp en het eerste elftal wel eens erg belangrijk kunnen worden. Het blijft wel afwachten of Jean Kindermans, die onlangs nog werd gelinkt aan… Anderlecht, zal blijven om aan die samenwerking mee te werken.

Voormalige coach van Michel Vlap en verschillende Belgen

Marc Overmars heeft, niet verrassend, opnieuw zijn Nederlandse netwerk aangesproken na het succesvolle passage van Mark van Bommel op de Bosuil. En Oosting coachte al enkele oude bekenden uit de Jupiler Pro League: zo blies hij de carrière van Michel Vlap nieuw leven in bij FC Twente (al is het maar de vraag of de Anderlecht-flop erg enthousiast zou terugblikken op zijn tijd bij paars-wit).

Hij zal in de Pro League ook een speler tegenkomen die hij 46 keer opstelde bij RKC Waalwijk: Thierry Lutonda, inmiddels titularis en in uitstekende vorm bij RAAL. Ook de door Genk opgeleide centrale verdediger Shawn Ademoye (nu bij Fortuna Sittard) en ex-Malinois Ahmed Touba kunnen genoemd worden: twee spelers die veel zouden kunnen bijdragen aan Antwerp.

Na een degelijke zesde plaats en een moeilijke seizoenstart bij Twente kreeg Joseph Oosting zijn ontslag in Enschede, waarna hij nu voor het eerst een buitenlandse uitdaging aangaat. Tot dusver telt zijn carrière geen zware fiasco’s, bij Twente liep het niet zo slecht, maar Oosting slaagde er niet in zijn ploeg naar het volgende niveau te tillen. Kan hij Antwerp uit het slop trekken?