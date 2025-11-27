Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

Verdacht van het plegen van een racistische daad tegen de speler van Le Havre, Simon Ebonog, dreigde Aron Dönnum aanvankelijk met een schorsing van tien wedstrijden in Frankrijk. Uiteindelijk zal hij slechts twee speeldagen van de competitie missen.

Begin november kwam Aron Dønnum veel in het nieuws tijdens de Ligue 1-wedstrijd tussen Le Havre en Toulouse, nadat hij een handgebaar onder zijn neus had gemaakt na een duel met Simon Ebonog.

Een gebaar dat hem beschuldigingen van racisme opleverde. "Ik begrijp niet waarom ze dat zeggen. Misschien zou ik dat überhaupt bij niemand moeten doen. Maar in plaats van te vechten zoals ik gewoonlijk doe, deed ik dat en liep ik weg. Voor mij is het gek. Gewoon gek. Ik ben heel, heel verdrietig. Heel, heel, heel verdrietig. Het is erg ongemakkelijk om hier uitleg over te moeten geven", verklaarde hij.

Aron Dønnum uiteindelijk voor twee wedstrijden geschorst

Voor de Tuchtcommissie dreigde een schorsing van tien wedstrijden. Uiteindelijk werd hij gespaard en zal hij veel minder lang afwezig zijn dan verwacht.

De tuchtcommissie heeft namelijk geen "discriminatoir of racistisch gedrag" vastgesteld. De speler van Toulouse pleegde echter wel "kwetsend gedrag" waarvoor hij een schorsing van twee wedstrijden kreeg.

Met twaalf basisplaatsen in dertien Ligue 1-wedstrijden sinds het begin van het seizoen, zal de ex-speler van Standard zijn plek dus niet te veel in het gedrang brengen. Hij heeft sinds het begin van het seizoen drie doelpunten gescoord en twee assists gegeven.

